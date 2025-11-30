„Je považováno za nejúčinnější formu vlády v obtížných dobách pro zemi, protože umožňuje různé formy vlastnictví majetku, je často podporováno blokem stran a hnutí, nevylučuje nepřátelské síly a umožňuje omezenou existenci jiných hodnotových systémů než těch tradičních.“ Tak nový slovník ruského jazyka definuje autoritářství.
Demokracii vysvětluje jako „výkon moci založený na zohlednění názorů všech (občanů)“, zároveň ale uvádí, že západní pojetí pojmu je jiné. „V politické praxi západních zemí: forma vlády, v níž občané disponují určitými právy a svobodami a státní instituce fungují v zájmu nejvlivnějších aktérů ovlivňujících rozhodnutí o politickém, hospodářském a společenském životě.“
Nový výkladový slovník státního jazyka Ruské federace neskrývá záměry svých tvůrců propagovat státní ideologii, uvádí norský portál The Barents Observer. Na jeho obsahu spolupracovali s právním oddělením ruské pravoslavné církve a zvláštní pozornost věnovali dekretu prezidenta Vladimira Putina o tradičních ruských duchovních a morálních hodnotách, přijatému v listopadu 2022.
„S jeho pomocí předáváme naše hodnoty a tradice budoucím generacím a vytváříme spolehlivý systém pro ochranu duchovních a morálních základů,“ uvedl ředitel projektu Nikolaj Kropačev, rektor Petrohradské státní univerzity, na jejíž stránkách je slovník dostupný. Lze jej zakoupit i v papírové podobě za 2 600 rublů (690 korun).
Kniha je založena na dřívějším Velkém výkladovém slovníku. Zatímco většina hesel je doslova zkopírována, některá hesla autoři obohatili o nový ideologický výklad. Například humanismus už není jen „světonázor založený na zájmu o dobro člověka“, ale „tradiční ruská duchovní a morální hodnota“. Stejně je definován i „život“, přičemž v duchu církevního odporu k potratům se o něm uvádí, že jde o „období existence člověka od početí“.
Pryč je i dobro a pravda
Mnohé výklady se strefují do Západu. Například u hesla „hegemon“ autoři píší, že „Spojené státy si jako globální hegemon dovolují porušovat pravidla, aby vždy zvítězily“. A kolonialismus je „politika západních zemí zaměřená na vnucování své ideologie lidem z jiných zemí s cílem potlačit jejich identitu“. A pojem propagandista je vždy s přívlastkem „západní“ či „protiruský“.
Speciálním heslem je termín „limitrofní“, což podle slovníku označuje evropský stát v 21. století sloužící coby nárazníková zóna mezi západní Evropou a Ruskem, který není politicky, ekonomicky ani kulturně schopen samostatnosti. Autoři připomínají, že v letech 1920–1930 pojem označoval státy, které vznikly na západním okraji bývalé Ruské říše po roce 1917, tj. Lotyšsko, Litvu, Estonsko, Polsko a Finsko.
Část hesel se týká též Ukrajiny. Pod „jednotu“ spadá „historická jednota Bělorusů, Rusů a Ukrajinců“, opakované tvrzení ruské propagandy. A zvláštní podheslo „režimu“ je kyjevský režim neboli od roku 2014 na Ukrajině „zavedená forma politické vlády, která představuje hrozbu pro základní práva a zájmy rusky mluvícího obyvatelstva“.
Slovník ruského jazyka též přidal nové termíny jako například „zahraniční agent“. Naopak zmizela slova jako „gulag“ či „stalinismus“, ale i „víra“, „dobro“, „naděje“ a „pravda“.
Autoři též v části věnované obscénnímu jazyku uvedli, která slova jsou urážlivá a nelze je použít v úředním jazyku. Jde například o slova p*del ho*no či prd.