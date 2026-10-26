„I když nesouhlasíme s válkou na Ukrajině a jasně říkáme, že Ruská federace porušila mezinárodní právo, my s ní musíme komunikovat a chránit slovenské zájmy,“ uvedl v prohlášení slovenského ministerstva zahraničí Blanár, který do ruské metropole přicestoval na zasedání mezivládní komise.
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Formát mezivládní komise vnímá jako „důležitý nástroj pro dialog, který je nevyhnutelný pro národně-státní zájmy“ Slovenska. Podle ruské státní agentury TASS jde o první takové zasedání mezi Slovenskem a Ruskem po pěti letech.
Předmětem bude podle Moskvy mimo jiné spolupráce v energetice, včetně dodávek ruského plynu, ropy a jaderného paliva, či otázka přístupu k ruským sportovcům.
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Mezivládní komise, jež se zabývá hospodářskou, vědecko-technickou spoluprací, byla neaktivní od února 2022, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Její dosud poslední, 21. zasedání se uskutečnilo v Bratislavě 12. listopadu 2021.
Blanárova cesta vyvolala kritiku slovenské opozice, která se obává zesílení ruských zpravodajských aktivit na Slovensku i v Evropské unii.