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Musíme chránit slovenské zájmy, řekl šéf diplomacie Blanár o zasedání v Moskvě

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  13:47
Ministr zahraničí Petr Macinka přijal v Česku svůj slovenský protějšek Juraje...

Ministr zahraničí Petr Macinka přijal v Česku svůj slovenský protějšek Juraje Blanára. (23. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka přijal v Česku svůj slovenský protějšek Juraje...
Tisková konference k jednání českého ministra zahraničí Petra Macinky...
Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár se v turecké Antalyi sešel s šéfem...
Ministr zahraničí Petr Macinka přijal v Česku svůj slovenský protějšek Juraje...
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I přes nesouhlas s válkou na Ukrajině musíme s Ruskem komunikovat a chránit slovenské zájmy, prohlásil šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár ke své návštěvě Moskvy. Cestu, kterou zahájil v pondělí, kritizuje slovenská opozice.

„I když nesouhlasíme s válkou na Ukrajině a jasně říkáme, že Ruská federace porušila mezinárodní právo, my s ní musíme komunikovat a chránit slovenské zájmy,“ uvedl v prohlášení slovenského ministerstva zahraničí Blanár, který do ruské metropole přicestoval na zasedání mezivládní komise.

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Formát mezivládní komise vnímá jako „důležitý nástroj pro dialog, který je nevyhnutelný pro národně-státní zájmy“ Slovenska. Podle ruské státní agentury TASS jde o první takové zasedání mezi Slovenskem a Ruskem po pěti letech.

Předmětem bude podle Moskvy mimo jiné spolupráce v energetice, včetně dodávek ruského plynu, ropy a jaderného paliva, či otázka přístupu k ruským sportovcům.

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Mezivládní komise, jež se zabývá hospodářskou, vědecko-technickou spoluprací, byla neaktivní od února 2022, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Její dosud poslední, 21. zasedání se uskutečnilo v Bratislavě 12. listopadu 2021.

Blanárova cesta vyvolala kritiku slovenské opozice, která se obává zesílení ruských zpravodajských aktivit na Slovensku i v Evropské unii.

Válka na Ukrajině

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