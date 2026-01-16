Slovenský velvyslanec Priputen nemohl k Putinovi, měl pozitivní epidemický test

„Poslední kontrolní epidemický test velvyslance v den odevzdání pověřovacích listiny byl pozitivní, a proto se ceremonie nemohl zúčastnit. Očekáváme, že tak učiní při nejbližší možné příležitosti,“ uvedla slovenská diplomacie.
Ruský prezident ve čtvrtek převzal pověřovací listiny od velvyslanců tří desítek zemí. Ceremonie se zúčastnil kromě jiných český ambasador v Moskvě Daniel Koštoval.
Vyslání Priputena na post velvyslance v Rusku oznámil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár předloni v listopadu. Priputen stejnou funkci zastával už v letech 2014 až 2020.
Slovenští vládní politici se na rozdíl od představitelů jiných členských zemí Evropské unie s výjimkou Maďarska setkávají s významnými politickými představiteli Ruské federace.
Například schůzky slovenského premiéra Roberta Fica s Putinem, jehož země v roce 2022 vojensky napadla Ukrajinu, vyvolaly loni na Slovensku protivládní demonstrace. Slovenská opozice i část médií v souvislosti s válkou na Ukrajině obviňuje Fica z opakování ruské propagandy.