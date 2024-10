Fico chce po válce obnovit vztahy s Ruskem. Pavel taky změnil názor, tvrdí

V proslovu bez bližších podrobností také tvrdil, že postoj k válce na Ukrajině už změnil český prezident Petr Pavel.

„Pokud skončí válka během mandátu této vlády, udělám všechno pro obnovení hospodářských a standardních vztahů s Ruskou federací. Evropská unie potřebuje Ruskou federaci, Ruská federace potřebuje Evropskou unii. Bude nám velmi záležet na přátelských vztazích s Ukrajinou,“ uvedl Fico, jehož nynější vládě skončí mandát v řádném termínu v roce 2027. Dodal, že konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení.

Podle Fica mnoho politiků už v souvislosti s Ukrajinou mluví o potřebě kompromisů a o Pavlovi řekl, že k válce na Ukrajině výrazně změnil postoj. Detaily neuvedl. Pavel například v rozhovoru s americkým deníkem The New York Times dříve řekl, že Ukrajina musí být realistická ohledně svých válečných cílů a přijmout, že část území by mohla alespoň dočasně zůstat pod ruskou kontrolou.

Slovenský premiér před jednáním slovenské s ukrajinské vlády, které je naplánováno na příští týden, také řekl, že by si přál, aby Ukrajina zůstala tranzitní zemí pro suroviny, které podle něj Evropa potřebuje.

Země Evropské unie dříve začaly snižovat svou závislost například na zemním plynu z Ruska. Současná dohoda o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy vyprší na konci letošního roku.

Kyjev opakovaně uvedl, že ji nemá v úmyslu prodlužovat. EU po ruské invazi na Ukrajinu zase zakázala dovoz ruské ropy; výjimku dostaly Maďarsko, Slovensko a Česká republika pro dodávky ropovodem Družba.