náhledy
Rusko a zejména Moskva se jako každý rok chystá na oslavy Dne vítězství. Ty se tradičně nesou v duchu velkolepé vojenské přehlídky v hlavním městě, které se účastní tisíce příslušníků obranných složek i celá řada kusů vojenské techniky. Letos však vše bude mnohem střídmější, včetně účasti zahraničních státníků. Do Moskvy dorazí jen běloruský prezident Alexandr Lukašenko a slovenský premiér Robert Fico, který však na přehlídku nepůjde. Podívejte se, jak se Rusové na událost připravují.
Autor: Dmitri Lovetsky, AP
Dnem vítězství si Rusové 9. května tradičně připomínají porážku nacistického Německa ve druhé světové válce. (4. května 2026)
Autor: Yulia Morozova, Reuters
Pro Rusy je vítězství nad Německem ve druhé světové válce otázkou národní hrdosti, která přetrvává i po více než osmdesáti letech. (4. května 2026)
Autor: Yulia Morozova, Reuters
Ruští námořníci cvičí na vojenskou přehlídku, ta letošní se obejde bez účasti kadetů a členů vojenských mládežnických institucí. (4. května 2026)
Autor: Yulia Morozova, Reuters
Oslav se účastní i mladí Rusové, fotografie je zachycuje v momentě, kdy při nácviku předvádějí „Valčík vítězství“. (5. května 2026)
Autor: Alexander Zemlianichenko, AP
Při tancích jsou mladí lidé oblečeni do dobových šatů a vojenských uniforem. (5. května 2026)
Autor: Alexander Zemlianichenko, AP
Ruští námořníci zkoušejí pochod směrem k Rudému náměstí, oslavy 81. výročí od porážky Německa se však letos ponesou ve skromnějším duchu. (4. května 2026)
Autor: Yulia Morozova, Reuters
Skupina proudových letadel Su-25 vypouštějící kouř v barvách ruské státní vlajky je jedním z mála kusů techniky, která se na přehlídce objeví. Chybět budou mimo jiné tanky. (6. května 2026)
Autor: Shamil Zhumatov, Reuters
Žena sledující dalekohledem Rudé náměstí vyzdobené pro přehlídku Dne vítězství. V pozadí fotky je vidět chrám Vasila Blaženého, který je dominantou ruské metropole. (4. května 2026)
Autor: Ramil Sitdikov, Reuters
Fotografie zachycuje ruské stíhačky MiG-29 a Su-30SM z akrobatických týmů letící ve formaci nad chrámem Vasila Blaženého. (6. května 2026).
Autor: Shamil Zhumatov, Reuters
Jezdci Kremelské jezdecké školy vystupující při oslavě úspěchů národního hospodářství, která je součástí slavnostních akcí ke Dni vítězství. (3. května 2026)
Autor: Ramil Sitdikov, Reuters
Ruští vojáci během přehlídky ke Dni vítězství. Ta letošní se obejde téměř bez účasti zahraničních politiků. (4. května)
Autor: Alexander Zemlianichenko, AP
Ruské námořníky bude o víkendové přehlídce z tribuny sledovat Vladimir Putin společně s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. (4. května 2026)
Autor: Yulia Morozova, Reuters
Oslavy se budou konat i v dalších ruských městech, snímek zachycuje při nácviku mladé vojáky v Petrohradu. (28. dubna 2026)
Autor: Dmitri Lovetsky, AP
Rusové zkoušejí pochod směrem k Rudému náměstí před zahájením vojenské přehlídky ke Dni vítězství v Moskvě. (4. května 2026)
Autor: Pavel Bednyakov, AP