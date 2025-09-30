Na záchod na kbelík. Ruské školy jsou v havarijním stavu, žákům padají na hlavu

  15:19
Každá čtvrtá škola v Rusku potřebuje rozsáhlou rekonstrukci, přičemž mnoha z nich chybí základní vybavení, jako je tekoucí voda, ústřední topení nebo kanalizace. Havarijní stav ruských vzdělávacích zařízení se dostal do centra zájmu poté, co se za poslední měsíc v zemi částečně zřítila dvojice škol.
Pohled na částečně zřícenou budovu školy v Tatarsku v Novosibirské oblasti.

Pohled na částečně zřícenou budovu školy v Tatarsku v Novosibirské oblasti. (21. září 2025)

Pohled na částečně zřícenou budovu školy v Tatarsku v Novosibirské oblasti.
Ve Vladivostoku propadlá střecha v polovině září poranila dvanáctiletého chlapce, v Tatarsku na Sibiři se pak skácela k zemi hned třetina budovy – naštěstí o víkendu. Obě školy před začátkem školního roku viděla stavební inspekce, která je shledala v pořádku.

Škola v Tatarsku v Novosibirské oblasti byla v provozu od roku 1937. Od té doby prošla menšími opravami, větší rekonstrukce se ale nedočkala. Podle zaměstnanců stará budova chátrala léta. Někteří rodiče uvedli, že si stěžovali řediteli na její stav, ale nedostali žádnou odpověď.

VIDEO: Dívka oplakává syna, kluci střílejí. Ruská školka nacvičila válečnou scénku

Podle zjištění portálu 7x7 došlo v posledních dvou letech ke zřícení stěn, střechy nebo stropu na nejméně 31 školách napříč Ruskem. Všechny tyto budovy prošly každoročními bezpečnostními kontrolami.

„Ředitelé škol, kteří prosazují opravy budov, mohou čelit následkům. Komise, jež provádí inspekce budov před každým školním rokem, často přehlíží problémy a tlačí na ředitele, aby jejich zprávy schválili, jinak budou mít potíže,“ uvedl ředitel jiné školy v Novosibirské oblasti.

Bez topení, tekoucí vody i toalet

Investigativní projekt „Být přesní“ uvádí, že téměř čtvrtina škol v Rusku loni vyžadovala rozsáhlou rekonstrukci. Nejvíce jich procentuálně připadalo na Murmanskou a Kirovskou oblast nebo Karélii.

Problémy mají vzdělávací instituce také se základním vybavením – pět procent školních budov v Rusku loni postrádalo ústřední topení a tekoucí vodu, zatímco šest procent nemělo vůbec kanalizaci.

Rusko trumflo bolševiky. Vlasteneckou výchovu zavede už ve školkách

V některých regionech byla tato čísla mnohem vyšší: polovina škol v Tuvě a 41 procent škol v Dagestánu nemělo kanalizační infrastrukturu. Tuva zaostává, i co se týče ústředního topení, které tu nemá skoro 70 procent škol, stejně je na tom třetina škol v Kalmycku a Ingušsku.

Škola v karelské Volomě na sebe strhla pozornost poté, co se ukázalo, že na místních toaletách rok a půl nešla voda, takže si žáci museli chodit ulevit na kbelík. Tekoucí voda byla ve škole obnovena letos v září.

Podle 7x7 je většina škol v obecním vlastnictví a místní samosprávy často nemají dostatek financí na jejich údržbu. Úřady loni oficiálně klasifikovaly 510 škol jako nebezpečné nebo konstrukčně nevhodné.

Včas se nápravy domohli obyvatelé dagestánské obce Oktyabrskoje, kteří kvůli zchátralému stavu budovy základní školy uspořádali několik shromáždění. Škola se nacházela v budově, jež kdysi sloužila jako kasárna pro německé válečné zajatce. Předloni tam rozpadající se strop podpíraly dřevěné trámy, které zakoupili rodiče žáků. Úřady nakonec prohlásily budovu za nebezpečnou a zajistily její opravu.

Ruští školáci mají nový předmět: ovládání dronů. Jak si Putin chystá nové bojovníky

Zatímco Moskva pumpuje miliardy rublů do války na Ukrajině, školní vybavení jde stranou. Na co se však Kreml v posledních letech naopak soustředil, je přepsání školních osnov, v nichž po napadení sousední země přibyla vlastenecká výchova nebo upravené učebnice dějepisu.

Moskva systematicky chystá nové generace věrných bojovníků budoucích válek a oživuje indoktrinaci mládeže v sovětském stylu. Její ideologové hovoří o „věčné válce“ se Západem.

Získat si srdce a myšlení mladých lidí se stalo jednou z hlavních priorit Kremlu. V květnu 2022, jen tři měsíce po rozpoutání války, prezident Vladimir Putin spustil hnutí vytvořené po vzoru sovětského pionýra. Na podzim 2022 školy znovu zavedly rituál vztyčování vlajky a zpěv hymny.

