VIDEO: Dívka oplakává syna, kluci střílejí. Ruská školka nacvičila válečnou scénku

Autor: ,
  13:45
Ruské děti v jedné z tamních mateřských škol musely sehrát válečnou scénku, ve které matka truchlí po synovi zabitém ve válce. Nezávislá občanská organizace Ne Norma, jež v Rusku bojuje za práva dětí, označila podobný incident za indoktrinaci a propagandu. Zároveň upozornila na změny ve vzdělávacím plánu, který například nahrazuje angličtinu výukou o „hrdinech války s Ukrajinou“.

Scénka začíná za zvuků střelby a vybuchujících granátů, když chlapci v uniformách se zbraněmi v ruce útočí na nepřítele. Z neznámého důvodu míří na děvčata stojící naproti nim.

Následně přicházejí na scénu právě dívky, které tančí za zvuků tklivé hudby. Jedna z nich pak dostává dopis, v němž jí oznamují, že její syn zahynul na bojišti.

„Rusko vštěpuje lidem válečné myšlení již od raného věku. To je děsivé v mnoha ohledech,“ uvedl s odkazem na video poradce a bývalý náměstek ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko na síti X.

Systém obřího rozsahu. Převýchově mohou v Rusku čelit desetitisíce ukrajinských dětí

Také podle ruské nezávislé občanské organizace Ne Norma, která bojuje za práva dětí, stoupá v ruském vzdělávacím systému tlak na válečnou výchovu, již sdružení rovněž označuje za indoktrinaci dětí.

Organizace také informovala o změnách v ruském vzdělávacím programu, který zahrnuje vyřazení občanské nauky v 6. a 7. ročníku v letošním roce a v následujícím roce i u žáků 8. ročníku. Ruský model školství počítá s devíti povinnými ročníky základní školy a dalšími dvěma nepovinnými.

Jako za sovětských časů. Ve vymírajícím Rusku chystají daň z bezdětnosti

„V důsledku toho se děti na střední škole (ekvivalent druhého stupně české základní školy, pozn. red.) již nebudou učit témata týkající se lidských práv, sociálních norem a základů práva. Společenské vědy zůstanou pouze ve vyšších ročnících, a to v aktualizované ,patrioticky orientované’ verzi,“ uvádí Ne Norma, jejíž název odkazuje k snaze, aby se propaganda na školách nestala standardem.

Od příštího roku se ruským žákům také sníží hodinová dotace cizího jazyka z tři hodin na dvě. Například angličtinu tak nahradí předmět o morálních hodnotách, tedy v ruském stylu – o hrdinech „speciální vojenské operace“, jak v Rusku nazývají válku s Ukrajinou, a o „tradičních hodnotách“.

Házel jsem granát, popisuje dítě „výcvik“

Nejde o ojedinělý případ, kdy se ruský režim v čele s Vladimirem Putinem snaží o formování názorů dětí už od raného věku. Minulý měsíc se 83 dětí ve věku od 8 do 17 let zúčastnilo „vojenského výcviku“ na břehu řeky Don, při kterém střídavě běhaly a plazily se po břiše přes písek a mělkou vodu. Jsou známy také případy, kdy se dětí učit stavět drony. Podle Ne Normy jde o rozsáhlý jev.

Ruské děti absolvují „vojenský výcvik" v Rostovské oblasti v Rusku. (21. srpna 2025)
Ruské děti absolvují „vojenský výcvik“ v Rostovské oblasti v Rusku. (21. srpna 2025)
Ruské děti absolvují „vojenský výcvik“ v Rostovské oblasti v Rusku. (21. srpna 2025)
Ruské děti absolvují „vojenský výcvik“ v Rostovské oblasti v Rusku. (21. srpna 2025)
Ruské děti absolvují „vojenský výcvik“ v Rostovské oblasti v Rusku. (21. srpna 2025)
14 fotografií

Na „vojenském cvičení“ na sobě mnohé děti měly maskovací uniformy. Některé měly skutečné zbraně, jiné zase jejich repliky. Cvičení vedli vojáci, kteří se zúčastnili války na Ukrajině. Naučit je měli dovednostem, které je připraví na případnou vojenskou službu.

Jeden z nejmladších účastníků, osmiletý Ivan Gluščenko, okamžitě odpověděl na otázku, co mu utkvělo v paměti nejvíce. „Jak jsme házeli ruční granáty a stříleli slepé náboje,“ řekl.

Vojáci přicházejí, Rudé slunce... Ruští žáci nově mají poslouchat vlastenecké písně

Děti byly součástí skupiny kadetů vedené kozáky v Rostovské oblasti, poblíž hranic s Ukrajinou. „Proč jsem tady? Protože chci svou budoucnost spojit s vojenskou službou. Chci sloužit své zemi a být loajální ke své věci až do samého konce,“ řekl jeden ze starších chlapců, Anton. Další, David, řekl, že „pochod“ mu umožnil otestovat své vlastní limity. „Díky tomu jsem zjistil, jak silná je moje vůle.“

Kritici tvrdí, že podrobit mladé lidi výcviku ve stylu armády a učit je ve škole, jak zacházet se zbraněmi a stavět vojenské drony, je formou indoktrinace a propagandy. Ruské úřady naopak míní, že tento druh vzdělávání slouží k vštěpování zdravého vlastenectví a budování národní odolnosti.

Mezi instruktory v Rostově byl Alexander Šopin, ruský voják, který byl zraněn na Ukrajině a čeká na operaci. Jeho prostřední dcera byla jednou z účastnic. „Není to poprvé, co se tohoto pochodu účastním. Líbí se mi to – předávat své zkušenosti dětem. Vidíte, jak se z nich stává rodina,“ řekl Šopin.

