Zakažte klasiky, kritizují režim, vystřelil si vtipálek z ruských škol. Ty ho poslechly

Autor: ,
  7:48
Školy ve dvou ruských regionech dostaly pokyn od vládnoucí strany Jednotné Rusko, aby zakázaly díla klasiků ruské literatury, protože obsahují kritiku režimu. Ve skutečnosti pokyn rozeslal běloruský vtipálek Vlad Bohan, kterému ale mnoho škol uvěřilo, uvedla média s odvoláním na samého šprýmaře i postižené učitele.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Úředně tvářící se pokyn „zakazoval“ například Měděného jezdce Alexandra Puškina, Mrtvé duše a Revizora Nikolaje Gogola, Hrdinu naší doby Michaila Lermontova či díla Saltykova-Ščedrina, Někrasova, Tolstého a Čechova, a to z důvodu „zajištění informační a duchovně mravní odolnosti žáků během speciální vojenské operace“, jak Moskva nazývá válku proti Ukrajině, napsal portál Meduza.

Měděný jezdec podle falešného pokynu ukazuje vládce země jako lhostejné k osudu člověka, a to by u žáků mohlo vyvolat negativní vztah k systému řízení státu. Mrtvé duše zase zobrazují zkorumpované a morálně prohnilé úřednictvo, což by mohlo vyvolat negativní vztah ke státním institucím a představitelům, poznamenal server. Pokyn vybízel učitele, aby sami iniciativně seznam zakázaných děl doplňovali.

„Rozhodl jsem se cenzuru dovést až do absurdna a navrhl zakázat jména těch, které si nemyslící vlastenec nese s sebou jako kopí ‚ruského světa‘: Puškina, Lermontova, Dostojevského, Tolstého, Čechova a další,“ vysvětlil sám Bohan.

Většina škol více či méně ochotně pokynu uposlechla, jak svědčí protokoly z jednání pedagogických rad, odeslané v odpovědi na fiktivní pokyn. Dvě školy navrhly zakázat i Souostroví Gulag Alexandra Solženicyna, Doktora Živago Borise Pasternaka či Mistra a Markétku Michaila Bulgakova.

Našli se ale i pedagogové, kteří zákaz klasiků odmítli. Učitelé a učitelky školy ve vsi Pervomajskoje v Brjanské oblasti na západě Ruska argumentovali, že „zakázaná díla“ neobsahují jen kritiku úřadů, ale i myšlenky lásky a přátelství, které by si žáci měli osvojit.

Žert „praskl“ v okamžiku, kdy ředitelka jedné vesnické školy ve Stavropolském kraji zavolala úřadům, aby ohlásila splnění pokynu. Dozvěděla se však, že příkaz byl fiktivní. „Příště budeme chytřejší a raději se dřív zeptáme, než odpovíme. Ale jak se včas zorientovat, když dostáváte padesátku pokynů denně?“ postěžovala si médiím ředitelka Zoja Udovydčenková, která se nyní obává trestu v podobě odvolání či propuštění.

Nešlo o první Bohanův žert na účet pedagogického sboru: před dvěma lety požádal jménem poslance Jednotného Ruska učitele a učitelky ve Voroněžské oblasti, aby z alobalu vyrobili „Přilby vlasti“ a vyfotili se s nimi.

10. listopadu 2024
Témata: Škola, Rusko, Moskva

