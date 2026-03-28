Zakažte klasiky, kritizují režim, vystřelil si vtipálek z ruských škol. Ty ho poslechly

Úředně tvářící se pokyn „zakazoval“ například Měděného jezdce Alexandra Puškina, Mrtvé duše a Revizora Nikolaje Gogola, Hrdinu naší doby Michaila Lermontova či díla Saltykova-Ščedrina, Někrasova, Tolstého a Čechova, a to z důvodu „zajištění informační a duchovně mravní odolnosti žáků během speciální vojenské operace“, jak Moskva nazývá válku proti Ukrajině, napsal portál Meduza.
Měděný jezdec podle falešného pokynu ukazuje vládce země jako lhostejné k osudu člověka, a to by u žáků mohlo vyvolat negativní vztah k systému řízení státu. Mrtvé duše zase zobrazují zkorumpované a morálně prohnilé úřednictvo, což by mohlo vyvolat negativní vztah ke státním institucím a představitelům, poznamenal server. Pokyn vybízel učitele, aby sami iniciativně seznam zakázaných děl doplňovali.
„Rozhodl jsem se cenzuru dovést až do absurdna a navrhl zakázat jména těch, které si nemyslící vlastenec nese s sebou jako kopí ‚ruského světa‘: Puškina, Lermontova, Dostojevského, Tolstého, Čechova a další,“ vysvětlil sám Bohan.
Bloger napálil ruské školy. Vyráběly alobalové čapky proti satelitům NATO
Většina škol více či méně ochotně pokynu uposlechla, jak svědčí protokoly z jednání pedagogických rad, odeslané v odpovědi na fiktivní pokyn. Dvě školy navrhly zakázat i Souostroví Gulag Alexandra Solženicyna, Doktora Živago Borise Pasternaka či Mistra a Markétku Michaila Bulgakova.
Našli se ale i pedagogové, kteří zákaz klasiků odmítli. Učitelé a učitelky školy ve vsi Pervomajskoje v Brjanské oblasti na západě Ruska argumentovali, že „zakázaná díla“ neobsahují jen kritiku úřadů, ale i myšlenky lásky a přátelství, které by si žáci měli osvojit.
Pan Nikdo je zahraniční agent, rozhodlo Rusko o režisérovi oscarové novinky
Žert „praskl“ v okamžiku, kdy ředitelka jedné vesnické školy ve Stavropolském kraji zavolala úřadům, aby ohlásila splnění pokynu. Dozvěděla se však, že příkaz byl fiktivní. „Příště budeme chytřejší a raději se dřív zeptáme, než odpovíme. Ale jak se včas zorientovat, když dostáváte padesátku pokynů denně?“ postěžovala si médiím ředitelka Zoja Udovydčenková, která se nyní obává trestu v podobě odvolání či propuštění.
Nešlo o první Bohanův žert na účet pedagogického sboru: před dvěma lety požádal jménem poslance Jednotného Ruska učitele a učitelky ve Voroněžské oblasti, aby z alobalu vyrobili „Přilby vlasti“ a vyfotili se s nimi.
10. listopadu 2024