Na záběrech je vidět chlapec čekající na dívku, až vyjde ze dveří. Když tak učiní, praští s ní o zárubeň. Dívka padá na zem. Údajně i na chvíli ztratila vědomí.
Školáci video incidentu, ke kterému došlo ve vesnici Olginskaja nedaleko Rostova, umístily na sociální sítě. Její matka Olga se vše dozvěděla od kamarádky dívky, která jí zavolala. Matka přišla do školy, dcera jí však tvrdila, že vše je v pořádku, a dokončila výuku. Až doma přiznala, co se stalo, uvádí ruský portál Regnum.
Agentura TASS uvádí, že škola zavolala záchranku. Ta nenalezla stopy fyzického týraní a dívka mohla pokračovat ve studiu.
Podle matky se děti dívce posmívají, protože ztratila ve válce otce. „My aspoň máme tátu,“ říkají jí. Matka tvrdí, že iniciátorem šikany je chlapec, který ji udeřil. Postěžovala si, že učitelka mu sice řekla, ať přestane, ale jinak nic neudělala.
„O víkendu mi volala matka toho chlapce, který uhodil mou dceru hlavou o dveře. Řekla, že její syn je vinen, ale že moje dcera je také vinná, protože mohla na urážky prostě nereagovat. Poté mě požádala, abych nechodila na policii, protože mají pět dětí a on je jediný syn,“ uvedla Olga.
Teď se bojí dceru do školy opět poslat, žačka samotná se nechce se svými spolužáky bavit.
Policie oznámila, že začala incident vyšetřovat jako trestný čin chuligánství. Vyšetřování zahájila i krajská prokuratura.