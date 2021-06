Česko by mělo být Rusku vděčné, a ne žádat odškodnění, napsal Volodin

Česko a další země bývalého socialistického tábora, včetně Ukrajiny a Pobaltí, by měly být Rusku zavázány a vděčny za vše, co pro ně v minulosti udělalo a investovalo do nich, napsal v úterý předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin. Z kontextu vyplává, že Volodin reagoval na požadavky a výhrady vznášené bývalými sovětskými spojenci vůči Rusku.