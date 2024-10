VIDEO: Orální sex u komunistické vlajky. Skandál ruského poslance cloumá zemí

„Půjdeme sem na gauč?“ ptá se prostitutka ve videu Parfjonova. Ten jen přikývne a po chvilce objímání jí oznámí svůj zájem o orální sex. „Sedni si,“ řekne jí poslanec a rozepíná si kalhoty, zatímco vedle něho zdobí stůl rudá vlajka komunistické strany.

Poslanec Parfjonov se k celé kauze odmítl jakkoliv vyjádřit. Šestatřicetiletý politik je podle ruských médií šťastně ženatý a je otcem dvou dětí. Stejně jako na další politiky i na Parfjonova byly, vzhledem k jeho podpoře ruské agrese na Ukrajině, uvaleny sankce.

Ruská komunistická strana nejprve označila video za podvrh a prohlásila, že mužem na videu není Parfojonov, nýbrž někdo jiný, stvořený umělou inteligencí. Komunisté přitom zcela ignorovali fakt, že si poslanec pozval prostitutku do své vlastní kanceláře.

Mluvčí komunistů Alexandr Juščenko po vlně kritiky vyjádření strany zmírnil a uvedl, že je přeci neetické žádat po poslanci boj na Ukrajině, poněvadž by to mohlo být urážlivé pro ty, co se na frontu vydali dobrovolně.

„Všechny tyto výzvy jsou řízené politickými stratégy. Neodsuzuji to, mají na to právo. Rád bych ale připomněl, že do války lidé chodí dobrovolně. Není to místem trestu. Tam lidé hrdinně bojují jako praví vlastenci,“ řekl mluvčí pro ruská média.

Zcela jiného názoru je například předseda státní dumy Vjačeslav Volodin, který uvedl, že poslanec své chování odčiní jedině tak, že prolije krev na bojišti. „Je třeba ruskou dumu očistit,“ dodal Volodin, který neskrývá své sympatie s občanským hnutím Veteráni Ruska.

Každopádně nekalé umístění tajné kamery do Parfjonovy kanceláře může svědčit o nekalém politickém boji ze strany vládního Jednotného Ruska anebo šlo o práci tajných služeb. Parfjonov si občas na povinnosti opozičního politika vzpomene. Třeba když tvrdě kritizoval snahu státu cenzurovat portál Youtube a vyhledávač Google s tím, že jejich ruští uživatelé tím trpí i vzhledem k tomu, že domácí náhražky webových sítí úrovně západních providerů prostě nedosahuje.