Čtyřdenní výlet uspořádala společnost Rendez-Vous, která v Rusku prodává obuv a módní doplňky. Firma tak oslavila 25 let své existence.
Na akci dorazila moderátorka Xenija Sobčaková, influencerka Oksana Samojlovová či modelka Jelena Perminovová. Podle portálu The Moscow Times (MT) hosty do Alp dopravily soukromé tryskáče a vrtulníky a program zaplnily večírky a večeře.
Celkové náklady na oslavy přesáhly podle odhadů 30 milionů rublů (osm milionů korun). Jedna z honosných večeří pak údajně stála více než milion rublů (270 tisíc korun). Společnost na cestu vzala i deset zaměstnanců.
Jakmile se na sociálních sítích objevily fotografie a videa z Courchevelu, reakce prokremelských politiků na sebe nenechala dlouho čekat.
„Večírek Rendez-Vous je sabat ukrajinských prasáckých poskoků,“ prohlásil poslanec Vitalij Milonov z vládnoucího Jednotného Ruska. Ženy z řad účastníků akce označil za „zlatokopky“. Milonov také naznačil, že firma, jež se takto prezentuje, by měla raději podnikat mimo Rusko.
Podle zákonodárce Amira Chamitova ze strany Noví lidé podobné oslavy ukazují odtržení části elit od reality země. „Pořádat takto okázalé večírky během války a uprostřed akutních geopolitických konfliktů je nemorální a vyjadřuje to neúctu k vojákům, kteří každý den riskují život,“ konstatoval.
Další kritik, poslanec Jednotného Ruska Alexandr Tolmačev, varoval, že veřejnost je na podobné excesy mimořádně citlivá. „Už samotná cesta do zahraničí a absurdně drahý hotel pro influencery musely vyvolat hněv,“ uvedl.
Připomněl nedávné skandály spojené s celebritami včetně provokoativního večírku s tématem nahoty z roku 2023, který uspořádala moderátorka Anastasija Ivlejevová v jednom z moskevských barů.
Kauzu ještě přiživily informace o tom, že společnost Rendez-Vous před cestou snížila mzdy. Pravoslavná skupina Sorok Sorokov vyzvala ministra vnitra Vladimira Kolokolceva, aby nechal firmu prověřit. „Žádáme vyšetření možných finančních a daňových pochybení i případného porušení ústavních práv zaměstnanců,“ uvedla.
Společnost Rendez-Vous obvinění odmítla. Tvrdí, že mzdy nesnižovala. Zároveň zdůraznila, že v zahraničí, včetně Courchevelu, působí už 16 let a že cestu plánovala dlouhodobě jako výroční akci. Firma dodala, že při přípravě dalších projektů vezme v úvahu reakce veřejnosti.