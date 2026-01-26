Ruské celebrity flámovaly na horách ve Francii. Amorální, zuří v Putinově straně

  12:43
Ruský módní řetězec čelí kritice na domácí půdě poté, co v polovině ledna odvezl celebrity a influencery do luxusního lyžařského střediska Courchevel ve Francii. Okázalé oslavy výročí firmy vyvolaly pobouření v řadách konzervativců, podle nichž je okázalá cesta v době ruské invaze na Ukrajinu nemorální.
Ruská společnost Rendez-Vous uspořádala oslavu 25. let své existence v ...

Ruská společnost Rendez-Vous uspořádala oslavu 25. let své existence v luxusním lyžařském středisku Courchevel ve Francii. (leden 2026)

Ruská společnost Rendez-Vous uspořádala oslavu 25. let své existence v ...
Ruská společnost Rendez-Vous uspořádala oslavu 25. let své existence v ...
Ruská společnost Rendez-Vous uspořádala oslavu 25. let své existence v ...
K hostům akce v Courchevelu patřila také moderátorka Ksenia Sobčaková. (leden 2026)
Čtyřdenní výlet uspořádala společnost Rendez-Vous, která v Rusku prodává obuv a módní doplňky. Firma tak oslavila 25 let své existence.

Na akci dorazila moderátorka Xenija Sobčaková, influencerka Oksana Samojlovová či modelka Jelena Perminovová. Podle portálu The Moscow Times (MT) hosty do Alp dopravily soukromé tryskáče a vrtulníky a program zaplnily večírky a večeře.

Čeburaška opět jitří emoce. Ohrožuje základy Ruska, bije ideolog na poplach

Celkové náklady na oslavy přesáhly podle odhadů 30 milionů rublů (osm milionů korun). Jedna z honosných večeří pak údajně stála více než milion rublů (270 tisíc korun). Společnost na cestu vzala i deset zaměstnanců.

Jakmile se na sociálních sítích objevily fotografie a videa z Courchevelu, reakce prokremelských politiků na sebe nenechala dlouho čekat.

„Večírek Rendez-Vous je sabat ukrajinských prasáckých poskoků,“ prohlásil poslanec Vitalij Milonov z vládnoucího Jednotného Ruska. Ženy z řad účastníků akce označil za „zlatokopky“. Milonov také naznačil, že firma, jež se takto prezentuje, by měla raději podnikat mimo Rusko.

Ututlaný sex skandál. Oligarcha Děripaska platil za panny, říkali jim „nuly“

Podle zákonodárce Amira Chamitova ze strany Noví lidé podobné oslavy ukazují odtržení části elit od reality země. „Pořádat takto okázalé večírky během války a uprostřed akutních geopolitických konfliktů je nemorální a vyjadřuje to neúctu k vojákům, kteří každý den riskují život,“ konstatoval.

Další kritik, poslanec Jednotného Ruska Alexandr Tolmačev, varoval, že veřejnost je na podobné excesy mimořádně citlivá. „Už samotná cesta do zahraničí a absurdně drahý hotel pro influencery musely vyvolat hněv,“ uvedl.

Připomněl nedávné skandály spojené s celebritami včetně provokoativního večírku s tématem nahoty z roku 2023, který uspořádala moderátorka Anastasija Ivlejevová v jednom z moskevských barů.

„Nahá“ party celebrit pobouřila Rusy, vyčítají jí zhýralost a propagaci LGBT

Kauzu ještě přiživily informace o tom, že společnost Rendez-Vous před cestou snížila mzdy. Pravoslavná skupina Sorok Sorokov vyzvala ministra vnitra Vladimira Kolokolceva, aby nechal firmu prověřit. „Žádáme vyšetření možných finančních a daňových pochybení i případného porušení ústavních práv zaměstnanců,“ uvedla.

Společnost Rendez-Vous obvinění odmítla. Tvrdí, že mzdy nesnižovala. Zároveň zdůraznila, že v zahraničí, včetně Courchevelu, působí už 16 let a že cestu plánovala dlouhodobě jako výroční akci. Firma dodala, že při přípravě dalších projektů vezme v úvahu reakce veřejnosti.

Bez pomoci by krajan vykrvácel. Za napadení nožem dostal Ukrajinec deset let

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Za napadení nožem při loňském konfliktu mezi dvěma Ukrajinci v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uložil v pondělí zlínský krajský soud útočníkovi deset let vězení. Byl také vyhoštěn z ČR na deset...

26. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  12:36

Vojtěch nachystal změny ve vedení nemocnic. V Praze i v Brně mají nové šéfy

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází na zasedání vlády, která mimo jiné...

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka v Praze společně povede od 2. února dosavadní ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch. Změna se chystá i ve Všeobecné fakultní nemocnici....

26. ledna 2026  12:13,  aktualizováno  12:34

Vláda projednává návrh státního rozpočtu. Schodek nemá být pod 300 miliard

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová na zasedání vlády, která mimo jiné bude...

Vláda Andreje Babiše projednává návrh státního rozpočtu na letošní rok, který předloží ministryně financí Alena Schillerová. Ta už připustila, že bude obtížné zajistit, aby byl deficit nižší než 300...

26. ledna 2026,  aktualizováno  12:30

Kanada odmítá volný obchod s Čínou, proti Trumpovi se ale ohrazuje

Kanadský premiér Mark Carney na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v...

Kanadský premiér Mark Carney odmítl, že by Ottawa usilovala o uzavření dohody o volném obchodu s Čínou. Reagoval tak na ostré varování amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pohrozil uvalením...

26. ledna 2026  12:19

