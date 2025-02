Sibiřští tygři nemají co žrát, tak útočí na psy. Zasáhněte, prosí Rusové Putina

Zkraje února tygr odtáhl psa huskyho ze dvora rodinného domu ve vesnici Filippovka a odnesl si ho do lesa. V nedaleké Andrejevce se tygrovi nepovedlo přetrhnout řetěz, na kterém byl pes uvázaný, a tak ho zabil na místě. „Lidé jsou opravdu vyděšení,“ říká Elina z další obce Primorskyj v Přímořském kraji.

V lednu odtud přišla mimo jiné zpráva, že se tygr pokusil odvléct psa od obytných domů. „Podařilo se mu ho zabít, ale sežral z něj jen půlku,“ líčí web Vladivostok1. „Šelmy jsou nepředvídatelné a právě teď jsou neustále hladové, protože jejich obvyklá kořist je pryč. Mívali jsme tu plno divočáků, ale jejich počty v posledních dvou letech klesly,“ vypráví žena.

Tady na Dálném východě, nedaleko ruských hranic s Čínou a KLDR, se lidé kvůli útokům tygrů už měsíce bojí po setmění vycházet z domu. A když musejí, berou si s sebou pušku. Ať už na ni mají povolení, nebo ne. „Jsou to odlehlá místa a lidé se chtějí chránit. Ale co nám vzkazují úřady? Říkají ‚vydržte‘,“ kritizuje Elina.

Připouští však, že možností řešení moc není. Úřady podle ní tygra jen odvezou do jiné části regionu, odkud se podle ní stejně vrátí „domů“. Obyvatelé sibiřských vesnic už se nicméně několikrát obrátili na vyšší místa, včetně Kremlu, a žádali je o pomoc.

Občané Andrejevky sepsali petici, v Primorském minulý měsíc natočili video gubernátorovi svého regionu Olegu Kožemjakovi a sesbírali podpisy pod petici pro diktátora Vladimira Putina. V Krásném Jaru zase vznikla dvě videa s prosbou o ochranu před tygry. Jedno natočil Alexandr Pjonka, druhé jeho syn Dmitrij – ten přitom nyní bojuje na Ukrajině.

„Dva měsíce už zabíjejí tygři psy v naší vesnici a místní úředníci i bezpečnostní složky to ignorují,“ řekl v něm podle portálů Meduza a Sibreal. Místní údajně doufali, že video přímo z fronty bude mít větší dosah a budou se mu muset věnovat i v Moskvě. Krátce poté však matka rodiny Oksana přišla s tím, že si lidé mají lépe hlídat své psy a že její muž byl právě v nemocnici a neměl ponětí o situaci.

„Kolem vesnice už nejsou žádná divoká prasata – ta jsou přitom pro tygry hlavním zdrojem potravy. Vesnice je plná potulných psů, což tygry samozřejmě přitahuje. Lidé se musejí ke svým mazlíčkům i přírodě chovat odpovědněji,“ couvá žena. Tak jako tak se sociální sítě v Rusku denně plní záznamy o tygrech spatřených nedaleko lidských obydlí.

Každý odchyt musí schválit Moskva

„Problémového“ tygra chytili v další z místních obcí Barabáši. Protože pak odborníci usoudili, že je to zdravé zvíře, odvezli ho dál na sever a vypustili do volné přírody. „Lidé si ovšem dál dělají starosti, že jeho místo zaujme jiný tygr. Samozřejmě se bojíme, že někoho napadne. V noci si zavíráme všechna svá zvířata, kam to jen jde,“ popisuje místní obyvatelka Irina.

Ta do práce musí přes les nedaleko řeky. Chodí tudy také mnoho dětí cestou do školy. „I ve dne je to tu děsivé. A teď je tygr ve Filippovce. Jednoho chytili 9. ledna, ale minulý týden se objevil další. Toulá se po vesnici a dáví psy,“ pokračuje žena. Mimochodem, jednoho člověka už v okolí tygr zabil. V lednu po útoku zemřel rybář v obci Zimniki a několik inspektorů utrpělo zranění. Zvíře pak zastřelili a zjistili, že trpěl bolestmi ze starého střelného zranění, jež mu způsobil pytlák.

Potíže s velkými kočkami se na jihovýchodním konci Ruska nicméně začaly stupňovat kolem loňského května, kdy tygr na kraji Primorského zabil psa. Na podzim a v zimě pak incidentů začalo rychle přibývat. V polovině prosince zardousil tygr psa nedaleko pumpy na vodu, 24. prosince zemřeli další dva psi – v různých částech obce, ovšem téže noci.

„Léta už žijeme ve strachu, děsíme se soumraku. Zhoršuje se to, tygra v naší vesnici vídáme častěji než dřív. Proces odchytu je bolestně pomalý a není jasné, zda o něj odpovědní lidé vůbec stojí,“ stěžují si andrejevští v petici.

Podle Iriny je však těžké hodnotit, jak se úřadům daří krizi zvládat. „Vždy, když objevíme tygří stopy nebo tygr zabije nějakého psa, lidé zavolají policii, lovecké inspektory nebo zaměstnance přírodní rezervace. Oni přijedou, zaznamenají stopy, vyplní zprávy. Každý incident se zdokumentuje, ale jako vždy odchyt tygra vyžaduje obří papírování. Musí se navíc čekat, až to schválí Moskva,“ vysvětluje.

Podle expertů za čím dál častějšími útoky tygrů stojí dekády těžby dřeva v místních borových lesích – a to i v chráněných oblastech –, extrémně intenzivní pytláctví zaměřené především na jeleny a srnce i nedostatečný dohled místních myslivců. „Ussurijská tajga mizí,“ varoval na lednovém expertním slyšení ve Státní dumě biolog ředitel vladivostocké botanické zahrady Pavel Krestov s tím, že se v posledních letech zrychluje rozdrobování lesů v oblasti, kde tygři ussurijští tradičně žijí.

To vše dohromady může za úbytek zvěře, kterou divoké šelmy běžně loví – a ty tak pro potravu musejí blíž k lidem. „Tygr neopouští své tradiční území proto, že by jeho populace rostla. Odchází, protože tam už nemá co žrát,“ řekl politikům i biolog Viktor Lukarevsky. Strategie, jak postupovat vůči agresivním tygrům, přitom chybí. Stejně jako důvěryhodné údaje o tom, kolik tygrů nyní v regionu vlastně žije.

Tygr ussurijský, sibiřský nebo také amurský je v mezinárodních seznamech ochránců zvířat veden jako ohrožený druh. V Rusku se o jeho záchranu zajímal i sám šéf Kremlu a v roce 2010 stanovil cíl, aby se do dvanácti let populace těchto šelem zdvojnásobila. Před třemi lety pak oznámil, že v celém Rusku nyní žije 750 tygrů sibiřských, což je zhruba tolik, kolik si přál.

Mnoho biologů však státem udávaným počtům podle Meduzy nevěří. Upozorňují na to, že pro samotářská zvířata není přirozené, aby se množila tak rychle, jak úřady tvrdí. „Chápeme, že jsou amurští tygři vzácná a chráněná zvířata, ale bezpečí lidí by mělo mít prioritu,“ prosí občané Primorského.

Některé z vesnic, kde si stěžují na tygří útoky. Všechny se nacházejí v blízkosti ruských hranic s Čínou a KLDR: