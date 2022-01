Nejslavnější bábuška Ruska strávila život v osamění, po „lepším“ netouží

Lykovová strávila více než polovinu svého života zcela odstřižená od vnějšího světa. Žila hluboko v sibiřské tajze, kde se roku 1944 narodila v rodině ortodoxních starověrců, kteří osm let předtím uprchli před náboženským pronásledováním diktátora Josifa Stalina.

Když pak sovětští geologové v roce 1978 prováděli na Sibiři letecký průzkum, nestačili se divit, když v horském pásmu Sajan na rozhraní Ruska a Mongolska narazili na farmu, v jejíž útrobách žilo pět lidí. Netrvalo dlouho a příběh po desetiletí izolované rodiny se dostal na světlo.

Dnes sedmasedmdesátiletá stařenka se postupně stala nejslavnější ruskou „bábuškou“, kterou podle listu The Times z pravidelných televizních reportáží znají v podstatě všichni Rusové. O Lykovovou se starají jak regionální úředníci, tak charitativní organizace miliardáře Olega Děripasky, spojence a přítele ruského prezidenta Vladimira Putina.

Když ji navštěvují státní média, používají ji zejména jako rekvizitu na fotografování, ptají se, jestli pravidelně dostává důchod, jestli zná současnou podobu bankovek nebo jestli ví, kdo je Putin. „Viděla jsem toho muže v kalendářích,“ odpověděla nedávno s úsměvem novinářům.

Podle analytika z moskevského Carnegieho centra Alexandra Baunova proměna Lykovové ze „sovětské dcery lesa“ k velebení v Putinově Rusku odráží nejen politickou agendu, ale i potřebu země najít a oslavovat novodobé hrdiny.

„Pro běžné obyvatele je Lykovová symbolem kontinuity s dávnou minulostí. Je milována masami, slavná i vzdálená, přežitek z jiného věku. Je to něco sentimentálního z našeho společného sovětského dětství,“ líčí Baunov.

Ačkoli žena přichází v posledních letech s okolním světem do styku čím dál tím častěji, neboť jí dobrovolníci pomáhají přečkat krutou zimu, žena zůstala soběstačná a nadále žije postaru. Její obydlí se nachází 270 kilometrů od nejbližšího města a 177 kilometrů od nejbližší vesnice.

V nedaleké řece chytá na tradičním dřevěném jezu ryby, chová kozy, pěstuje zeleninu a sbírá lesní plody. Třikrát denně čte a recituje modlitby z 350 let starého žaltáře, zatímco na ni z ikon na zdech hledí svatí.

Stěhovat se žena nechce

Nejviditelnější známkou změny na farmě je její nová dřevěná chata, kterou pro Lykovovou na jaře postavila Děripaskova charita. Když se jí však novináři zeptali, jestli se jí nové sídlo líbí, odpověď je zaskočila. „Líbí. Ale bydlím ve starém domě,“ uvedla ženy odkazem na roubenku, již postavil její otec. V novém srubu bydlela jen pár měsíců.

Posledních třiatřicet let žije sama. Její otec zemřel v roce 1988, její bratři Savin a Dmitrij a sestra Natalia zemřeli všichni roku 1981.

Podle některých onemocněli zápalem plic v důsledku kontaktu s civilizací. Akulina, matka Lykovové, zemřela již roku 1961 hlady poté, co sníh zničil úrodu zeleniny a ona se rozhodla vzdát jídla ve prospěch svých dětí.

Stařeně podle The Times to, že se jí režim využívá k vlastní propagandě, zřejmě nevadí a společnost lidí si užívá. Návštěvníci však musí respektovat jednoduchá pravidla: zákaz nadávek, kouření a pití alkoholu.

V prosinci jí dobrovolníci na obydlí namontovali solární panel, aby mohla dobíjet satelitní telefon. Je to vůbec poprvé, co žena využívá elektřinu. Od budoucnosti však už podle svých slov příliš nečeká. Stěhovat se „za lepším“ v žádném případě nechce. „Když Bůh dá, budu tu žít do osmdesáti. To mi stačí,“ uzavírá žena.