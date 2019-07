Sibiřské jezero láká turisty svou barvou, je však plné nebezpečných chemikálií

„V minulém týdnu se naše skládka popela stala celebritou na sociálních sítích,“ prohlásila Sibiřská energetická společnost, která varovala potenciální návštěvníky rybníku, aby vodu za žádných okolností nepili ani se v ní nekoupali, protože kontakt s ní může vést k nepříjemné alergické reakci.

Voda v rybníce totiž obsahuje nebezpečné vápenaté soli nebo oxidy kovů. To však nezastavilo uživatele Instagramu, aby na sociálních sítích sdíleli snímky, jak v bikinách polehávají na špinavém břehu, projíždějí se na nafukovacích jednorožcích a jiných gumových tvorech nebo pózují ve stavebních šatech.

Někteří uživatelé si dokonce na Instagramu dělají legraci z chuti vody. Zatímco někteří ji označili za sladkou a křišťálovou, podle jiných voní jako prací prostředek. Jestli však někdo vodu opravdu pozřel není jasné. Podle energetické společnosti je pH vody vyšší než osm a je tedy zásaditá.



Nádrž je uměle vytvořená a obsahuje popel, který je výsledkem spalování uhlí v nedaleké tepelné elektrárně. Sovětský svaz ji nechal vystavět v sedmdesátých letech a v současnosti dodává energii do města Novosibirsk. Podle listu The Guardian jde o největší elektrárnu svého druhu na Sibiři.

Energetická společnost klade návštěvníkům na srdce, aby nepodceňovali nebezpečí vody. Dno nádrže je plné bahna, takže by se uvázlí lidé nemuseli bez pomoci dostat ven. „Chůze podél skládky popela je podobná, jako chůze po vojenské střelnici. Tedy nebezpečná a nežádoucí,“ prohlásila firma.



„Opravdu varujeme všechny, kteří si u vody pořizují selfies, aby dávali pozor a nespadli do vody. Nese to s sebou obrovské riziko,“ uvedla společnost. Veškerá její varování však měla jediný efekt, a to ještě větší davy návštěvníků.

Na Instagramu dokonce vznikl účet s názvem Novosibirsk Maldives, na kterém lidé sdílejí své fotografie z místa. A někteří z nich se pochlubili také svými zážitky. Jeden uvedl, že příležitosti využili místní zloději, kteří začali vykrádat zaparkovaná auta turistů, jiný napsal, že energetická společnost už kvůli přívalu návštěvníků začala zahrazovat cestu vedoucí k nádrži.