Brambory na místě, přepínám. Vesničanům na Sibiři házejí jídlo z dvouplošníků

Ačkoli má Jakutsko coby největší republika Ruské federace rozlohu téměř jako Indie, žije tu jen jeden milion lidí. Teplota v zimních měsících často klesá až na minus 55 stupňů Celsia, většina území je hornatá. Polovina Jakutska, známého také jako Sacha, leží v arktické oblasti.



Místní úředníci dříve k přepravě zeleniny a ovoce do těžko dostupných vesnic používali helikoptéry. Jejich provoz je však příliš nákladný a podle serveru NewsYkt si ho už nemohou kvůli nedostatku financí dovolit.



V létě jídlo dopravují vesničanům loděmi, to je však po zamrznutí řek nemožné. Kamionová doprava je v regionu kvůli špatným nebo neexistujícím silnicím velmi komplikovaná. Cesta často trvá řadu dní a je nebezpečná. Vesničané si navíc stěžovali, že zelenina a ovoce tak shnijí ještě předtím, než se k nim vůbec dostanou.

Лента.ру @lentaruofficial Россиянам скинули картошку с самолёта. Продовольственный дождь полился на жителей села Чкалов в Якутии. Переправа продуктов в отдалённые районы республики — не редкость, но такой способ доставки использовали впервые. Картошка не пострадала и дойдёт до всех в целости и сохранности https://t.co/pfjbrWTtYy

Letos se jakutští úředníci rozhodli, že bude jednodušší a levnější vrhat obyvatelům jídlo z letadel Antonov An-2, sovětského dvouplošníku, jenž se často používá k poprašování plodin či hašení požárů.

Letadla s jídlem nemohou v řadě případů přistát, protože většina vesnic nemá ani základní přistávací dráhu. „Nejdřív jsme si mysleli, že si dělají legraci. Náraz větru může náklad odvát do lesa nebo se může při pádu poškodit,“ říká Galina Krivošapkinová, starostka vesnice Olenegorsk.

Bereme cokoli, zní z vesnic

Na sociálních sítích se objevilo video, na kterém je vidět dovoz 900 kilogramů brambor do vesnice Čkalov, nacházející se asi 700 kilometrů severně od hlavního města regionu, Jakutsku. „Skvělé, děkujeme!“ křičí jeden z místních na letadlo, zatímco zelenina padá v pytlích na zem.

„Je to neobvyklá metoda doručení,“ říká starosta vesnice Alexej Nikolajev. „Bylo by pohodlnější, kdyby přiletěla helikoptéra a přivezla vše najednou, ale co můžeme dělat? Souhlasím s jakoukoli dopravou, hlavní je dostat potraviny k lidem,“ popsal starosta.

Рустем Адагамов @adagamov Суровые якутские будни: жителям села Чкалов в Хангаласском улусе самолет сбросил несколько мешков с картошкой — каждому достанется по два килограмма. via https://t.co/eCvyZxb1mU https://t.co/rIX9iHSYOE

První let byl podle Nikolajeva úspěšný. „Pilot vesnici asi šestkrát obkroužil a pokaždé shodil jeden nebo dva balíky. Všechno přistálo v dobrém stavu, brambory jsou neporušené. Várku jsme už rozdali, nyní čekáme na další zeleninu a také ovoce,“ prohlásil starosta.

Obyvatelé se v další dodávce mohou těšit na zelí, červenou řepu, mrkev nebo cibuli. Piloti podle NewsYkt navíc z vlastní iniciativy připravili i několik balíčků speciálně pro místní děti, do nichž dali sladkosti.

Úředníci plánují tímto způsobem dodat zásoby na zimu do desítek vesnic v Jakutsku. „Kromě pytlů na padácích bude jídlo umístěné také na paletách obložených „polštářem“ z pneumatik,“ říká Sajdam Stěpanov, šéf společnosti Yakutopttorg, která má dodávky na starost.



Kreml se zavázal, že bude špatnou infrastrukturu v regionu řešit. Mimo jiné chce přes řeku Lenu, která republikou protéká od severu k jihu, postavit most, jenž propojí západní a severní část Jakutska s národním dálničním systémem. Nyní musí lidé v létě jezdit trajektem a v zimě přes zamrzlou řeku.