V Jakutsku na východě Sibiře, který se těší pověsti nejstudenějšího velkoměsta na světě, trvá zima devět měsíců v roce. Přesto se místní služby specializované na vypořádávání se s nástrahami zimy nechají pokaždé zaskočit.
„Každý rok v Jakutsku na konci září sněží. Přesto pokaždé zima přichází náhle a nečekaně, jak pro obyčejné obyvatele Jakutska, tak pro komunální služby. Nikdo není připraven. Proč?“ postěžoval si jeden z místních obyvatel regionálnímu serveru Sakhaday.
Problémy se ale netýkají jen Sibiře. Starosta Kazaně si posteskl nad tím, že město sice zvládne prestižní mezinárodní akce typu summitu BRICS, ale při prvním sněhu se chová naprosto amatérsky. „První vánice z nás vždycky udělá packaly,“ přiznal otevřeně.
Stalo se tak podle místní televize poté, co úřední místa vylepšila systém odklízení sněhu z ulic a chodníků, od čehož si slibovala snížení nákladů až o třetinu.
V Ufě, správním středisku sousedního regionu Baškortostán, úřady po první sněhové nadílce dokonce přiznaly, že jim chybí polovina pracovníků potřebných pro odklízení sněhu.
Od výpadků topení až po ucpané dálnice, zima přináší Rusům žijícím v regionech i místním úředníkům vážné problémy, zatímco infrastruktura a veřejné služby se potýkají se záplavami sněhu a vlnami mrazů.
Místní představitelé tváří tvář kritice i od nejvěrnějších voličů často svalují vinu na rozpočtové schodky, dluhy a bankroty firem zabývajících se odklízením sněhu a údržbou silnic, podotkly The Moscow Times.
Pro stovky motoristů u Bajkalu se začátek prosince změnil v boj o život. Po třech dnech sněhových bouří se dálnice zastavila v délce sta kilometrů. Rodiny s dětmi zůstaly v mrazu minus 30 °C odkázány samy na sebe, zatímco jim v autech docházel benzín i poslední zbytky jídla a pití.
Místní úřady svalovaly vinu na řidiče kamionů, kteří podle nich porušili pravidla, způsobili nehody a zablokovali cestu. Ale hodně řidičů, kteří uvízli ve sněhové vánici, tvrdilo, že odklízecí čety dorazily příliš pozdě, a že se na ně úřady vykašlaly.
„Odjeli jsme na naše vlastní riziko v protisměru za sanitkou. Nebyly tam žádné výstražné značky, ani místo pro otočení,“ řekla serveru Veter jedna z řidiček poté, co vyvázla ze sněhové pasti. Cestou napočítala dvě stovky uvízlých kamionů.
V Angarsku musely úřady vyhlásit stav nouze poté, co se porouchala teplárna a 167 tisíc lidí, více než polovina obyvatel tohoto patnáctého největšího města na Sibiři, zůstalo po tři dny bez topení, zatímco teploty klesly pod 20 stupňů pod nulou. A například ve Vladivostoku se muselo načas bez vytápění obejít 6000 lidí.
„Loni jsme kvůli havárii na sídlišti museli vydržet tři dny bez topení, zatímco venku bylo minus 50,“ zavzpomínala maminka tří dětí Anna z Angarska. „Co mají dělat lidi s malými dětmi? Dobrá, dospělí to nějak vydrží. Ale teď nám radí, ať nezapínáme ani elektrické ohřívače, protože kvůli přetížení zůstaneme ještě bez proudu!“ řekla. Stížnost na poměry poslala rovnou do Kremlu prezidentu Vladimiru Putinovi, dodala.