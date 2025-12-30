Zase jsme za packaly! Rusko i letos zaskočily mrazy, naštvaní lidé píší Putinovi

Autor: ,
  12:43
Nekonečné kolony u Bajkalu a tisíce lidí bez vytápění ilustrují každoroční kolaps veřejných služeb na ruské Sibiři. Ale nejen tam. Příběh o překvapivém příchodu zimy se opakuje od evropské části země až po Dálný východ, kde se plány na úspory střetávají s drsným počasím a zanedbanou infrastrukturou, kterou nezachrání ani stížnosti adresované přímo do Kremlu.
Vydatná sibiřská zima v Jakutsku (12. prosince 2025)

Vydatná sibiřská zima v Jakutsku (12. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Auta za úsvitu přejíždějí zamrzlou řeku Lenu. (3. března 2025)
Vydatná sibiřská zima v Jakutsku (12. prosince 2025)
Zima na ruském jezeře Bajkal, které je nejhlubší a zároveň nejstarší na světě...
Vydatná sibiřská zima v Jakutsku (12. prosince 2025)
24 fotografií

V Jakutsku na východě Sibiře, který se těší pověsti nejstudenějšího velkoměsta na světě, trvá zima devět měsíců v roce. Přesto se místní služby specializované na vypořádávání se s nástrahami zimy nechají pokaždé zaskočit.

„Každý rok v Jakutsku na konci září sněží. Přesto pokaždé zima přichází náhle a nečekaně, jak pro obyčejné obyvatele Jakutska, tak pro komunální služby. Nikdo není připraven. Proč?“ postěžoval si jeden z místních obyvatel regionálnímu serveru Sakhaday.

Problémy se ale netýkají jen Sibiře. Starosta Kazaně si posteskl nad tím, že město sice zvládne prestižní mezinárodní akce typu summitu BRICS, ale při prvním sněhu se chová naprosto amatérsky. „První vánice z nás vždycky udělá packaly,“ přiznal otevřeně.

Stalo se tak podle místní televize poté, co úřední místa vylepšila systém odklízení sněhu z ulic a chodníků, od čehož si slibovala snížení nákladů až o třetinu.

VIDEO: Nová ruská pochoutka. Supermarkety začaly prodávat konečky klobás

V Ufě, správním středisku sousedního regionu Baškortostán, úřady po první sněhové nadílce dokonce přiznaly, že jim chybí polovina pracovníků potřebných pro odklízení sněhu.

Od výpadků topení až po ucpané dálnice, zima přináší Rusům žijícím v regionech i místním úředníkům vážné problémy, zatímco infrastruktura a veřejné služby se potýkají se záplavami sněhu a vlnami mrazů.

Místní představitelé tváří tvář kritice i od nejvěrnějších voličů často svalují vinu na rozpočtové schodky, dluhy a bankroty firem zabývajících se odklízením sněhu a údržbou silnic, podotkly The Moscow Times.

Auta za úsvitu přejíždějí zamrzlou řeku Lenu. (3. března 2025)
Vydatná sibiřská zima v Jakutsku (12. prosince 2025)
Vydatná sibiřská zima v Jakutsku (12. prosince 2025)
Zima na ruském jezeře Bajkal, které je nejhlubší a zároveň nejstarší na světě (20. prosince 2025)
Vydatná sibiřská zima v Jakutsku (12. prosince 2025)
24 fotografií

Pro stovky motoristů u Bajkalu se začátek prosince změnil v boj o život. Po třech dnech sněhových bouří se dálnice zastavila v délce sta kilometrů. Rodiny s dětmi zůstaly v mrazu minus 30 °C odkázány samy na sebe, zatímco jim v autech docházel benzín i poslední zbytky jídla a pití.

Místní úřady svalovaly vinu na řidiče kamionů, kteří podle nich porušili pravidla, způsobili nehody a zablokovali cestu. Ale hodně řidičů, kteří uvízli ve sněhové vánici, tvrdilo, že odklízecí čety dorazily příliš pozdě, a že se na ně úřady vykašlaly.

Železná páteř Ruska praská, v Putinově válečné ekonomice tiká dluhová bomba

„Odjeli jsme na naše vlastní riziko v protisměru za sanitkou. Nebyly tam žádné výstražné značky, ani místo pro otočení,“ řekla serveru Veter jedna z řidiček poté, co vyvázla ze sněhové pasti. Cestou napočítala dvě stovky uvízlých kamionů.

V Angarsku musely úřady vyhlásit stav nouze poté, co se porouchala teplárna a 167 tisíc lidí, více než polovina obyvatel tohoto patnáctého největšího města na Sibiři, zůstalo po tři dny bez topení, zatímco teploty klesly pod 20 stupňů pod nulou. A například ve Vladivostoku se muselo načas bez vytápění obejít 6000 lidí.

„Loni jsme kvůli havárii na sídlišti museli vydržet tři dny bez topení, zatímco venku bylo minus 50,“ zavzpomínala maminka tří dětí Anna z Angarska. „Co mají dělat lidi s malými dětmi? Dobrá, dospělí to nějak vydrží. Ale teď nám radí, ať nezapínáme ani elektrické ohřívače, protože kvůli přetížení zůstaneme ještě bez proudu!“ řekla. Stížnost na poměry poslala rovnou do Kremlu prezidentu Vladimiru Putinovi, dodala.

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Rusko ztrácí vojáky nejrychleji od začátku války, zlomem byl nástup Trumpa

Pohřeb ruských vojáků v Luhanské oblasti na Ukrajině (6. července 2024)

Za posledních deset měsíců se ruské ztráty ve válce s Ukrajinou zvyšují nejrychleji od začátku rozsáhlé invaze v roce 2022. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnila britská veřejnoprávní stanice BBC....

30. prosince 2025  13:44

Muž ztratil při placení nákupu ledvinku naditou penězi, měl však štěstí na nálezkyni

Muž zapomněl při placení na samoobslužné pokladně ledvinku. Měl štěstí, našla...

O velkém povánočním dárku může hovořit muž, který pár dní po svátcích zapomněl v plzeňském obchodě ledvinku. Kromě dokladů a platebních karet v ní ukrýval i vysokou hotovost. Měl ale štěstí, ledvinku...

30. prosince 2025  13:34

Dálniční známka 2026

Dálnice D1. Ilustrační foto

Cena dálniční známky pro rok 2026 prošla valorizací. Od 1. ledna 2026 tak roční známka vyjde na 2 570 korun. Bezemisní vozidla budou i nadále od poplatku osvobozena. Známku jde i pro rok 2026 koupit...

30. prosince 2025  13:25

Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium
Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky...

Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec...

30. prosince 2025

Blamáž s cyklostezkou. Brno ji po otevření zase zrušilo, chybí bezpečný nájezd

Brno před Vánocemi zřídilo cyklostezku na úzké chodníku v Kounicově ulici....

Rozporuplné reakce vyvolalo nedávné umístění sloupků a zřízení cyklostezky na úzkém chodníku v části Kounicovy ulice v Brně. Řidičům nová úprava znemožňuje krátkodobé parkování, chodcům vzala kus...

30. prosince 2025  12:50

Českem se v noci prohnala studená fronta, aspoň chvíli sněžilo

Pracovnice technických služeb ve Zbýšově u Brna sype sůl na chodník (30....

V noci na úterý přes území Česka přešla od severu studená fronta, která přinesla na většinu míst aspoň na chvíli sněžení nebo sněhové přeháňky. Komplikace přinesl v Krkonoších i na jihu Moravy. Český...

30. prosince 2025  9:03,  aktualizováno  12:44

Zase jsme za packaly! Rusko i letos zaskočily mrazy, naštvaní lidé píší Putinovi

Vydatná sibiřská zima v Jakutsku (12. prosince 2025)

Nekonečné kolony u Bajkalu a tisíce lidí bez vytápění ilustrují každoroční kolaps veřejných služeb na ruské Sibiři. Ale nejen tam. Příběh o překvapivém příchodu zimy se opakuje od evropské části země...

30. prosince 2025  12:43

Ve zmijovce a s bramboračkou. Prezident navštívil národní park v Krkonoších

Prezident Petr Pavel na procházce Krkonošským národním parkem (29. prosinec...

Prezident Petr Pavel v pondělí navštívil Krkonošský národní park (KRNAP). Byť se podle mluvčího parku Radka Drahného jednalo o prezidentovu soukromou návštěvu, řešila se i „napjatá situace na resortu...

30. prosince 2025  12:19

V kolejišti u pražského hlavního nádraží ležel mrtvý cizinec, nález omezil vlaky

Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....

Nález mrtvého muže v kolejišti zastavil v úterý ráno v Praze na zhruba 20 minut provoz vlaků z hlavního nádraží směrem na Smíchov a do Vršovic. Mrtvým je mladý cizinec. Provoz byl po 8. hodině...

30. prosince 2025  8:23,  aktualizováno  12:16

Na přelomu roku napadne až patnáct centimetrů sněhu, přidá se silný vítr

Sněhové jazyky na hlavním tahu mezi Opavou a Bruntálem, které řidiči musí...

Od silvestrovského dopoledne do novoročního rána napadne v oblasti od Karlovarska až po Krkonoše až 15 centimetrů sněhu. Z toho většina má napadnout ve středu odpoledne a večer. Výstrahy platné...

30. prosince 2025  12:02

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Útok na Putinovu rezidenci? Rusko nemá důkazy, maří mírový proces, tvrdí Kyjev

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha (3. prosince 2025)

„Žádný útok se nestal,“ odmítá Kyjev tvrzení Moskvy, že jeho drony cílily na rezidenci Vladimira Putina. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha označil obvinění za pokus Ruska zhatit mírový proces....

30. prosince 2025  11:58

KNIHY ROKU: Rushdie téměř stoprocentní, propadl Formánkův Zamilovaný p(r)outník

Salman Rushdie v Berlíně (16. května 2024)

Pětici nejlepších knih roku podle literárního kritika Radima Kopáče vede Salman Rushdie se svým přemítání po pokusu o vraždu. Zaujaly ale i romány od Jiřího Hájíčka, Petry Soukupové, Petry Dvořákové...

30. prosince 2025  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.