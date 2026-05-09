Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Letos však bude bez pozemní vojenské techniky a podle webu The Moscow Times budou oslavy zřejmě nejtlumenější za poslední roky.
Loňské přehlídky k 80. výročí se podle tohoto serveru zúčastnilo přibližně 11 tisíc vojáků a téměř 200 vojenských vozidel. Přicestovalo kolem 30 světových vůdců, včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.
Na letošní vojenské přehlídce, kterou Kreml obvykle využívá jako ukázku ruské vojenské síly a zdroj vlastenecké hrdosti, podle ruského ministerstva obrany nebude na moskevském Rudém náměstí k vidění kolona vojenské techniky „kvůli operační situaci“. Budou tam defilovat vojáci z jednotlivých složek armády, uvedl resort obrany. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.
Rusko už pátým rokem vede válku proti sousední zemi a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území. V pondělí Moskva oznámila na pátek a dnešek příměří v bojích a v případě narušení svých oslav pohrozila masivním vzdušným útokem na Kyjev.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně ohlásil klid zbraní od půlnoci na středu. Obě strany se poté vinily z porušování jednostranných příměří. V pátek ale americký prezident Donald Trump oznámil klid zbraní platící od dneška do pondělí a toto příměří potvrdil Kyjev i Moskva.
|
Trump oznámil třídenní příměří ve válce Ruska a Ukrajiny. Dohodu potvrdila i Moskva
Dnešní přehlídky v Moskvě se podle The Moscow Times má zúčastnit běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko, laoský vůdce Thongloun Sisoulit či malajsijský král Sultán Ibrahim. Podle agentury RIA Novosti nebudou chybět ani vůdci Kazachstánu a Uzbekistánu. Do Moskvy v pátek přiletěl slovenský premiér Robert Fico, který ale řekl, že se přehlídky nezúčastní. Avizoval setkání s prezidentem Vladimirem Putinem.
Oslavy letos utlumily podle ruské služby BBC a The Moscow Times také ruské regiony. Některé z nich – především v západních částech Ruska – vojenské přehlídky zrušily zcela, další je uspořádají v „lehkém“ formátu, píše BBC. Úřady po celé zemi – až na výjimky – zrušily také takzvané pochody Nesmrtelného pluku, uvedl The Moscow Times. Při něm lidé nesou portréty svých příbuzných, veteránů z druhé světové války.
|
Fico je v Moskvě, kde se sejde s prezidentem Putinem. Blíží se konec války, řekl
Ruská válka proti Ukrajině už trvá déle, než sovětský boj ve druhé světové válce, píše The Moscow Times. Rusko pro sovětský boj proti nacistickému Německu používá termín Velká vlastenecká válka. Ta označuje část druhé světové války, která začala v červnu 1941 napadením Sovětského svazu Německem. Do té doby byly obě země fakticky spojenci na základě tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov. Válečné vítězství se v Rusku slaví o den později než v Evropě, protože v době podpisu německé kapitulace bylo v Berlíně 23 hodin večer, ale v Moskvě už byla hodina po půlnoci.