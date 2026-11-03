Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ruské letectvo svrhlo třítunové bomby na obec Komyšuvacha, která leží na hlavním silničním tahu jihovýchodně do Záporoží a severně od frontové linie. Zasáhlo budovu školy, kde byla podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského lidem rozdělována humanitární pomoc.
První bomby ruská armáda podle něho svrhla na místo v době, kdy tam dorazili lidé, další dopadly o něco později na kryt, kde hledali bezpečí.
„Rozsah tragédie je strašný. Za každým číslem se skrývá lidský život, rodina, která přišla o své nejdražší, nebo stále čeká na zprávy o svých blízkých,“ napsal Semikin. Mezi oběťmi jsou také dva záchranáři a čtyři policisté.
Ruská armáda se k útokům na Komyšuvachu nevyjádřila.
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V celé Záporožské oblasti je dnes den smutku.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.