Nelovte ryby, nesbírejte houby. Rusům hrozí kvůli radiaci nebezpečí

Exploze ve vojenském prostoru u obce Ňonoksy se stala minulou středu. Přestože Kreml detaily incidentu tají, úroveň radiace u nedalekého pobřežního města Severodvinsk minulý týden stoupla přibližně šestnáctinásobně.

Norský úřad pro radiaci a jadernou bezpečnost ve čtvrtek zaznamenal na meteorologické stanici ve Svanhovdu, která je od místa exploze vzdálena asi 670 kilometrů, zvýšený výskyt radioaktivního jódu. Jestli přítomnost radioaktivní látky s ruskou havárií souvisí, ale úřad není s to zaručeně potvrdit.

Ačkoli ruská agentura pro atomovou energii Rosatom ani ruské ministerstvo obrany neuvedly, o jaký typ rakety šlo, podle expertů šlo o Burevestnik. S tím souhlasí také vědec Alexej Klimov specializující se na jadernou energii, který pracuje právě v Severodvinsku.

Podle něj by armáda měla test takové zbraně provádět daleko na moři nikoli nedaleko obydlených oblastí. „Vhodná místa jsou v Karském moři nebo Barentsově moři, ale rozhodně ne 30 kilometrů od Severodvinsku,“ říká.



Rosatom se podle Klimova dopustil zločinu. „V Severodvinsku žije 185 000 lidí a v sousedním Archangelsku dokonce 350 000. Co si proboha myslí, že dělají? Proč netestují ve zmíněných mořích? Evakuují lední medvědy, ale nás ne,“ popsal Klimov pro zpravodajský server Newsweek.



BREAKING: Locals in the Russian city of Severodvinsk have been told to take iodine tablets and stay indoor after massive explosion at nuclear test site days ago. Radiation levels have reportedly been detected. Residents only told an 'incident' took place. pic.twitter.com/Kdbcx5gM0I