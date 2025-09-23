Ruský kalkul a oškubaný Kim, tvrdí experti. Podpora Ruska se KLDR nevyplácí

Autor:
  8:01
Spolupráce mezi KLDR a Ruskem se zintenzivňuje. Dle dohody asijská země pod přísným diktátorským režimem poslala na frontu na východě Evropy zbraně, munici a vojáky v celkové hodnotě téměř 10 miliard dolarů. Sama ovšem na základě nejnovější studie na spolupráci prodělává a nedostává od Moskvy tolik peněz, kolik jí bylo slíbeno. „Putin prakticky oškubává Severní Koreu. Zdá se, že KLDR má malý užitek z toho, že Rusko ve válce zásobuje materiálem,“ řekl německý odborník Frederic Spohr.
Ruský vládce Vladimir Putin se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem

Ruský vládce Vladimir Putin se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem | foto: @kremlinru

Ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský diktátor Kim Čong-un v luxusní...
Dohodu o komplexním strategickém partnerství na summitu v severokorejské...
Jeden z padlých severokorejských vojáků v Kurské oblasti (24. prosince 2024)
Ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un při setkání v...
57 fotografií

„Miliardy pro Moskvu, drobné pro Pchjongjang,“ stojí v oficiální zprávě jihokorejské odnože německé Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu. V komuniké tvrdí, že Severní Korea poskytla Rusku na podporu války proti Ukrajině od roku 2023 zbraně, munici a vojáky v hodnotě 9,8 miliardy dolarů, což je více než 202 miliard korun. Naopak Rusko na východ Asie vrátilo pouhých 1,2 miliardy dolarů (téměř 25 miliard korun), zejména prostřednictvím potravin nebo ropy.

Autorka studie Olena Guseinová uvádí, že celkem do Ruska zamířilo na 15 tisíc severokorejských vojáků. Na oplátku do Severní Koreje krom již zmíněných potravin nebo ropy putovaly systémy protivzdušné obrany, rušičky GPS a pár stíhaček. Podle Guseinové je závěr jednoznačný: Rusko se nepodílí na modernizaci KLDR.

VIDEO: Kimovi čističi opět v akci. Ničili jeho tělesné stopy po schůzce s Putinem

Autorka ovšem také upozorňuje, že to celé může být záměrná strategie a kalkul ze strany Kremlu. „Drží Pchjongjang zkrátka a tím pěstuje rostoucí závislost na Rusku,“ soudí.

Vedoucí korejské kanceláře Nadace Friedricha Naumanna Frederic Spohr k tomu říká: „Vladimir Putin si nadále buduje protizápadní alianci. Ale v zemích, které s Ruskem spolupracují, z toho profitují téměř výhradně místní elity. Širší populace naopak těmito neprůhlednými dohodami trpí,“ uvedl.

„Putin prakticky oškubává Severní Koreu. Zdá se, že KLDR má malý užitek z toho, že Rusko ve válce zásobuje materiálem,“ dodal expert pro německý bulvární deník Bild.

Ztráty nejen ekonomické

Ekonomika KLDR přitom stále stagnuje. Od ledna 2024 tamní měna – won – prudce ztratila na hodnotě a inflace je vysoká. Příliv zahraniční měny, tedy rublu, je tak podle studie téměř nulový.

V posledních dnech severokorejská státní televize informovala, že tamní vojenští představitelé obvinili ruskou mašinerii ze strategických chyb a špatné koordinace při nasazování vojáků KLDR na ukrajinské frontě.

KLDR uspořádala hostinu pro vojáky, kteří bojovali v Rusku. Kim je objímal a litoval

Jihokorejská zpravodajská služba NIS ve svých odhadech uvádí, že na frontě přišlo o život asi dva tisíce Severokorejců. Kim Čong-un se před měsícem nechal slyšet, že je ztrátami zarmoucen, jak uvádí stanice CNN s odkazem na severokorejskou agenturu KCNA.

Strategickou dohodu uzavřeli oba lídři během návštěvy ruského státníka v Severní Koreji loni v červnu. Pakt nastiňuje vojensko–technickou spolupráci a zahrnuje rovněž vojenskou pomoc v případě napadení jedné ze zemí. KLDR se také podle expertů může zamlouvat blízkost se stálým členem Rady bezpečnosti OSN, kterým Rusko je.

Pomůžeme si v případě napadení, dohodl Kim s Putinem. Návštěva začala objetím

Nadace Friedricha Naumanna je organizací, která si klade za cíl zpřístupnit politické vzdělání nejen v Německu, ale i za hranicemi. Dále uvádí, že se snaží zapojit širokou veřejnost do politického dění. Vznikla v roce 1958, sídlí v německé Postupimi a působí po 60 zemích.

3. září 2025
Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Kdo letos usiluje o váš hlas právě ve vašem kraji? Nabízíme přehled kandidátů...

23. září 2025  8:57

Paracetamol způsobuje autismus, varoval Trump těhotné. Vyzdvihl Kubu a amiše

Donald Trump v pondělí důrazně nedoporučil těhotným ženám užívat paracetamol a tento lék proti horečce a bolesti spojil s vysokým rizikem autismu u dětí. Podle agentury AFP tak americký prezident...

23. září 2025  8:56

Ruský kalkul a oškubaný Kim, tvrdí experti. Podpora Ruska se KLDR nevyplácí

Spolupráce mezi KLDR a Ruskem se zintenzivňuje. Dle dohody asijská země pod přísným diktátorským režimem poslala na frontu na východě Evropy zbraně, munici a vojáky v celkové hodnotě téměř 10 miliard...

23. září 2025  8:01

Letiště v Kodani a Oslu zablokovaly kroužící drony, incidenty spolu nesouvisely

Letiště v Kodani a Oslu musela v noci na úterý dočasně přerušit provoz kvůli zprávám, že se v jejich blízkosti nacházely drony. Po několika hodinách se pro cestující znovu otevřela, informovala...

22. září 2025  21:35,  aktualizováno  23.9 7:52

Porucha eskalátorů uzavřela stanici metra Jinonice. Vlaky tudy jen projížděly

Z důvodu technické závady eskalátorů byla v pondělí odpoledne uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projížděly. Do běžného provozu se stanice vrátila krátce před 22. hodinou.

22. září 2025  14:13,  aktualizováno  23.9 7:51

U soudu pokračuje Dozimetr. Vypovídat bude Redlův spolupracovník

Po prvním dni hlavního líčení kauzy Dozimetr se v úterý očekává výpověď Pavla Kosa. Spolupracovník hlavního obžalovaného Michala Redla se v pondělí k trestné činnosti přiznal a začal usilovat o...

23. září 2025

Po zavření mostu parkovací divočina. Auta zahltila Roudnici, začne je odtahovat

Radnice v Roudnici nad Labem začne tvrdě postihovat řidiče, kteří v centru města nerespektují pravidla parkování. Pomoci jí má schválená vyhláška, že špatně parkující auta budou nyní odtahována....

23. září 2025  6:56

V New Yorku začíná schůzka OSN. Čeká se projev Trumpa, vystoupit má i Pavel

80. zasedání Valného shromáždění OSN začíná v úterý v New Yorku všeobecnou rozpravou. Velmi očekávaný je projev prezidenta USA Donalda Trumpa. Na půdě OSN vystoupí poprvé od svého lednového nástupu...

23. září 2025  6:51

Chceme zdanit mimořádné zisky zbrojařů a energetiků, říká lídryně Stačilo! Konečná

Volební jedničkou hnutí Stačilo! bude v Moravskoslezském kraji Kateřina Konečná, předsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy. V předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz například popsala, co patří mezi...

23. září 2025  6:36

Brod kupuje dům v rušné křižovatce, během několika měsíců ho nechá zbourat

Havlíčkův Brod přece jen koupí dům na rohu Masarykovy a Ledečské ulice. Jeho odkoupení s pozměněnými podmínkami schválili zastupitelé. Vila byla v minulosti součástí většího balíku nemovitostí,...

23. září 2025  6:35

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Francie uznala Stát Palestina. Leží na nás historická odpovědnost, řekl Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí oznámil, že jeho země oficiálně uznala Stát Palestina. Krok má podle něj vést k míru mezi Palestinci a Izraelci, uvedla agentura AFP. Palestinská...

22. září 2025  22:11,  aktualizováno  23.9 6:09

Bunkr pro miliardáře. Seriál Netflixu aspiruje na hit podzimu

S osmidílnou sérií Bunkr pro miliardáře se Netflix trefil do černého. Příběh členů miliardářských rodin se odehrává v klaustrofobním prostředí luxusního krytu. Na špičce sledovanosti vystřídal...

23. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.