Ruský kalkul a oškubaný Kim, tvrdí experti. Podpora Ruska se KLDR nevyplácí

„Miliardy pro Moskvu, drobné pro Pchjongjang,“ stojí v oficiální zprávě jihokorejské odnože německé Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu. V komuniké tvrdí, že Severní Korea poskytla Rusku na podporu války proti Ukrajině od roku 2023 zbraně, munici a vojáky v hodnotě 9,8 miliardy dolarů, což je více než 202 miliard korun. Naopak Rusko na východ Asie vrátilo pouhých 1,2 miliardy dolarů (téměř 25 miliard korun), zejména prostřednictvím potravin nebo ropy.
Autorka studie Olena Guseinová uvádí, že celkem do Ruska zamířilo na 15 tisíc severokorejských vojáků. Na oplátku do Severní Koreje krom již zmíněných potravin nebo ropy putovaly systémy protivzdušné obrany, rušičky GPS a pár stíhaček. Podle Guseinové je závěr jednoznačný: Rusko se nepodílí na modernizaci KLDR.
Autorka ovšem také upozorňuje, že to celé může být záměrná strategie a kalkul ze strany Kremlu. „Drží Pchjongjang zkrátka a tím pěstuje rostoucí závislost na Rusku,“ soudí.
Vedoucí korejské kanceláře Nadace Friedricha Naumanna Frederic Spohr k tomu říká: „Vladimir Putin si nadále buduje protizápadní alianci. Ale v zemích, které s Ruskem spolupracují, z toho profitují téměř výhradně místní elity. Širší populace naopak těmito neprůhlednými dohodami trpí,“ uvedl.
„Putin prakticky oškubává Severní Koreu. Zdá se, že KLDR má malý užitek z toho, že Rusko ve válce zásobuje materiálem,“ dodal expert pro německý bulvární deník Bild.
Ztráty nejen ekonomické
Ekonomika KLDR přitom stále stagnuje. Od ledna 2024 tamní měna – won – prudce ztratila na hodnotě a inflace je vysoká. Příliv zahraniční měny, tedy rublu, je tak podle studie téměř nulový.
V posledních dnech severokorejská státní televize informovala, že tamní vojenští představitelé obvinili ruskou mašinerii ze strategických chyb a špatné koordinace při nasazování vojáků KLDR na ukrajinské frontě.
Jihokorejská zpravodajská služba NIS ve svých odhadech uvádí, že na frontě přišlo o život asi dva tisíce Severokorejců. Kim Čong-un se před měsícem nechal slyšet, že je ztrátami zarmoucen, jak uvádí stanice CNN s odkazem na severokorejskou agenturu KCNA.
Strategickou dohodu uzavřeli oba lídři během návštěvy ruského státníka v Severní Koreji loni v červnu. Pakt nastiňuje vojensko–technickou spolupráci a zahrnuje rovněž vojenskou pomoc v případě napadení jedné ze zemí. KLDR se také podle expertů může zamlouvat blízkost se stálým členem Rady bezpečnosti OSN, kterým Rusko je.
Nadace Friedricha Naumanna je organizací, která si klade za cíl zpřístupnit politické vzdělání nejen v Německu, ale i za hranicemi. Dále uvádí, že se snaží zapojit širokou veřejnost do politického dění. Vznikla v roce 1958, sídlí v německé Postupimi a působí po 60 zemích.
