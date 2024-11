První Severokorejci už se zapojili do bojů. Pod palbu se dostali v Kurské oblasti

ilustrační snímek | foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP / Profimedia, Profimedia.cz

Kovalenko ovšem neposkytl žádné podrobnosti o zapojení vojáků do bojů, ani o možných ztrátách na severokorejské straně.

Přibližně 8 tisíc Severokorejců bylo rozmístěno v ruské Kurské oblasti, aby se zúčastnili bojů proti Ukrajině, uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken během tiskové konference 31. října.

V ruské pohraniční oblasti probíhají těžké boje od začátku letošního srpna, kdy zde ukrajinská armáda zahájila přeshraniční ofenzivu. Kreml rozhodl o nasazení severokorejské jednotky v Kurské oblasti proto, aby posílila tamní obranu, zatímco nejzkušenější jednotky pokračují v postupu na východním území Ukrajiny.

Podle ukrajinského prezidenta Zelenského Rusko potvrdilo Západu zapojení severokorejských sil do války. Zelenskyj prohlásil, že pokud by dostala Ukrajina povolení k použití západních zbraní dlouhého doletu, mohla by preventivně zaútočit na „každý tábor“ na ruském území, kde se shromažďují rovněž severokorejské bojové jednotky.

Kyjev se domnívá, že Rusko plánuje vyslat do války 12 tisíc severokorejských vojáků, včetně speciálních jednotek.