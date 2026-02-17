„Severní Korea je jedinečný kousek země, záměrně držený pod pokličkou,“ řekla portálu Life Darja Tarasenková, jednatřicetiletá realitní specialistka z Moskvy, když vzpomínala na svou cestu z loňského května. Země ji fascinovala, i když každý její krok někdo sledoval.
Ruští turisté líčí atmosféru severokorejských restaurací a hotelů jako návrat k „jednoduchosti sovětské turistiky“.
|
Kim otevřel nové horské středisko, v pokojích vyzkoušel tvrdost matrací
Možnosti procházek venku jsou však podle Tarasenkové omezené – její skupinu neustále doprovázel průvodce a policista v utajení, jemuž turisté přezdívali „kágébák“ v narážce na sovětskou špionážní službu KGB. Pocit dozoru podle ní nikdy nezmizel, ani během odpočinku.
Počet Rusů cestujících do KLDR za poslední rok výrazně vzrostl. Loni tam podle portálu Vjorstka podnikli 9 985 cest, což představuje nejvyšší číslo od roku 2010, kdy ruští úředníci začali tato data zveřejňovat.
Oproti době před deseti lety jde o dvojnásobek. Více než polovina cest měla turistický charakter, zbytek připadal na pracovní a osobní důvody.
|
Kim ukázal nové byty pro rodiny vojáků padlých v cizině. Chce jim přinést útěchu
Rychlý nárůst odráží sbližování Moskvy a Pchjongjangu po ruském vpádu na Ukrajinu, který zemi uvrhl do izolace ze strany Západu. Sbližování se vedle turismu promítá zejména do vojenské a hospodářské spolupráce.
Země sdílejí osmnáct kilometrů dlouhou hranici a spojuje je jediná železniční trať přes most Přátelství u Japonského moře.
Nejběžnějším způsobem cestování Rusů do Severní Koreje bylo letecké spojení – 6 371 cest. Zbývajících 3 453 cest se uskutečnilo vlakem. Žádní ruští občané nevstoupili do KLDR autem, lodí ani pěšky.
|
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ne všichni návštěvníci však podle portálu The Times přijali oficiální kulisy bez výhrad. Petrohradský videobloger Ilja Voskresenskij prohlásil, že se cítil jako v paralelním vesmíru. „Máte dojem, že pro turisty někdo vytváří představení,“ řekl a přirovnal zážitek k pohybu v omezené zóně počítačové hry. „Můžete se po ní pohybovat, ale nesmíte za hranici. Všechno působí uměle a za okrajem je jen propast. Nebo zeď.“
Nové přímořské letovisko je pro cizince uzavřené
Velkou pozornost na sebe přitahuje přímořská turistická oblast Wonsan Kalma, kterou severokorejské úřady otevřely s velkou pompou loni v létě.
Podél dlouhé písečné pláže tu vyrostly hotely, aquaparky a nákupní centra. Státní média uvádějí, že areál pojme až 20 tisíc hostů a představuje „výkladní skříň socialistické civilizace“.
|
Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi
První ruská skupina tam dorazila začátkem července a její členové mluvili o vřelém přijetí. „Procestovali jsme spoustu míst. Před třemi měsíci jsme byli na Bali. Ale tady člověk opravdu odpočívá,“ řekl tehdy jeden z hostů agentuře RBC. Osmidenní zájezd s letenkou z Vladivostoku, ubytováním a stravou tehdy vyšel přibližně na 150 tisíc rublů na osobu (40 tisíc korun).
Severokorejské ministerstvo cestovního ruchu nicméně resort už na konci července pro cizince dočasně uzavřelo. Zákaz podle dostupných informací dosud nezrušilo. Úřady zřejmě znepokojily mediální zprávy, které naznačovaly, že pobyt probíhal striktně podle předem připraveného scénáře. Rusové nicméně i nadále cestují do jiných částí Severní Koreje.