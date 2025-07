Další utužení vztahů. Rusko zavede přímé lety z Moskvy do Pchjongjangu

lupr Lucie Procházková Autor:

Dvě jaderné mocnosti Rusko a Severní Korea utužují vztahy. Rusko ještě tento měsíc zavede další přímé letecké spojení do KLDR. Létat se bude z Moskvy do hlavního severokorejského města Pchjongjangu, uvedla Ruská asociace cestovních kanceláří (ATOR). Společnost Nordwind, která získala potřebnou licenci, hodlá lety provozovat pravidelně, a to dvakrát týdně.