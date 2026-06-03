V Petrohradě, druhém největším ruském městě, dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF), na kterém promluví ruský prezident Vladimir Putin.
„Vojenské operace pokračují,“ uvedl Drozděnko. Obyvatele rovněž upozornil na to, že úřady mohou kvůli poplachu před drony snížit rychlost mobilního internetu.
Drozděnko původně ohlásil tři sestřelené drony, následně jejich bilanci zvýšil na 30 a nyní na pět desítek.
O původu sestřelených bezpilotních strojů Drozděnko neuvedl žádné informace. Rusko je ale ve válce s Ukrajinou, kterou v únoru 2022 z Putinova rozkazu napadlo. Součástí bojů jsou i vzájemné dronové údery.
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Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, které potrvá do 6. června, je označováno jako ruský Davos. V Davosu ve Švýcarsku se konají výroční zasedání Světového ekonomického fóra, které patří nejvýznamnějším událostem tohoto typu. Podobně vyhlášenou akcí bývalo do ruské invaze na Ukrajinu i ekonomické fórum v Petrohradě, kterého se ale evropští a američtí obchodní lídři přestali kvůli válce účastnit. Kreml tvrdí, že americké a evropské firmy stále mají o SPIEF zájem, mnoho z nich se ale snaží o své účasti na něm nemluvit veřejně.
Spojené státy nicméně budou mít v Petrohradu po letech svého zástupce, a to šéfa Komise Spojených států pro krásná umění (CFA) Rodneyho Mimse Cooka. CFA je nezávislá agentura federální vlády, která například schválila plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu tanečního sálu v Bílém domě nebo návrh chystaného vítězného oblouku ve Washingtonu.
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2. června 2026