„Vojenská přítomnost jakýchkoliv mimoregionálních hráčů by mohla vést pouze k destabilizaci a k novým konfliktům,“ řekl Lavrov. Dodal, že historie Afghánistánu je toho důkazem. Moskevských rozhovorů se účastnili i představitelé z Číny, Indie, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Pákistánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu.
Sovětský svaz vedl v Afghánistánu desetiletou válku, která skončila stažením ruských vojsk v roce 1989. V minulosti byly v Afghánistánu aktivní také jednotky USA a jejich spojenců při ofenzivě proti Tálibánu a teroristické síti Al-Káida po útocích na Spojené státy z 11. září 2001.
Američané by nyní chtěli získat zpět základnu Bagrám, jež byla v Afghánistánu jejich opěrným bodem a kterou vybudoval Sovětský svaz v 50. letech minulého století. Americká armáda základnu opustila v červenci 2021 po stažení sil USA a NATO z Afghánistánu, následující měsíc ji obsadil Tálibán. Minulý měsíc afghánská vláda odmítla snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa o opětovné získání Bagrámu.
Afghánský ministr zahraničí Amír Chán Muttakí v úterý v Moskvě ocenil ruské rozhodnutí oficiálně uznat vládu Tálibánu. „Vážím si toho a přeji si, aby všechny země šly stejnou cestou,“ řekl. Od doby, kdy Tálibán v roce 2021 převzal kontrolu nad Afghánistánem, začalo hnutí usilovat o mezinárodní uznání svého režimu.
Rusko se stalo letos v červenci první zemí, která vládu Tálibánu uznala poté, co Moskva vyškrtla hnutí ze svého seznamu zakázaných organizací. Radikální hnutí také navázalo diplomatické styky například s Čínou a Spojenými arabskými emiráty. Vláda Tálibánu je však na světové scéně izolovaná, a to především kvůli porušování práv žen.
Tálibán po převzetí moci zpočátku sliboval umírněnější vládu než během své první vlády v letech 1996 až 2001, ale krátce po převzetí moci začal prosazovat striktní výklad islámského práva.
Ženy například mají zakázáno vykonávat většinu pracovních pozic a vstupovat na veřejná místa, jako jsou parky, lázně a tělocvičny. Mladým dívkám je zase zakázáno vzdělávat se ve školách po ukončení šesté třídy.
Lavrov při jednání kritizoval Západ za nepřátelský postoj vůči Kábulu a za sankce uvalené proti tálibánskému režimu.