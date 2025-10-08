Lavrov jednal s Tálibánem. Nepouštějte nikoho na své základny, varoval

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý v Moskvě jednal s delegací radikálního hnutí Tálibán. A varoval ji před zahraniční vojenskou přítomností v Afghánistánu. Zdůraznil, že rozmístění vojenské infrastruktury jakéhokoliv státu na území země je nepřijatelné. Lavrov tak učinil nedlouho poté, co Američané projevili zájem o vojenskou základnu Bagrám.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov jednal se zástupci afghánského radikálního hnutí Tálibán. Na snímku je s afghánským ministrem zahraničí Amírem Chánem Muttakím. (7. října 2025)

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025)
„Vojenská přítomnost jakýchkoliv mimoregionálních hráčů by mohla vést pouze k destabilizaci a k novým konfliktům,“ řekl Lavrov. Dodal, že historie Afghánistánu je toho důkazem. Moskevských rozhovorů se účastnili i představitelé z Číny, Indie, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Pákistánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu.

Sovětský svaz vedl v Afghánistánu desetiletou válku, která skončila stažením ruských vojsk v roce 1989. V minulosti byly v Afghánistánu aktivní také jednotky USA a jejich spojenců při ofenzivě proti Tálibánu a teroristické síti Al-Káida po útocích na Spojené státy z 11. září 2001.

Rusko se stalo prvním státem, který oficiálně uznal vládu Tálibánu

Američané by nyní chtěli získat zpět základnu Bagrám, jež byla v Afghánistánu jejich opěrným bodem a kterou vybudoval Sovětský svaz v 50. letech minulého století. Americká armáda základnu opustila v červenci 2021 po stažení sil USA a NATO z Afghánistánu, následující měsíc ji obsadil Tálibán. Minulý měsíc afghánská vláda odmítla snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa o opětovné získání Bagrámu.

Afghánský ministr zahraničí Amír Chán Muttakí v úterý v Moskvě ocenil ruské rozhodnutí oficiálně uznat vládu Tálibánu. „Vážím si toho a přeji si, aby všechny země šly stejnou cestou,“ řekl. Od doby, kdy Tálibán v roce 2021 převzal kontrolu nad Afghánistánem, začalo hnutí usilovat o mezinárodní uznání svého režimu.

„Zoufalý“ Západ dostává Tálibán z izolace. Kvůli základně i deportacím migrantů

Rusko se stalo letos v červenci první zemí, která vládu Tálibánu uznala poté, co Moskva vyškrtla hnutí ze svého seznamu zakázaných organizací. Radikální hnutí také navázalo diplomatické styky například s Čínou a Spojenými arabskými emiráty. Vláda Tálibánu je však na světové scéně izolovaná, a to především kvůli porušování práv žen.

Tálibán po převzetí moci zpočátku sliboval umírněnější vládu než během své první vlády v letech 1996 až 2001, ale krátce po převzetí moci začal prosazovat striktní výklad islámského práva.

Ženám se nepomáhá. Afghánky zůstávají pod sutinami, muži se jich nesmí dotknout

Ženy například mají zakázáno vykonávat většinu pracovních pozic a vstupovat na veřejná místa, jako jsou parky, lázně a tělocvičny. Mladým dívkám je zase zakázáno vzdělávat se ve školách po ukončení šesté třídy.

Lavrov při jednání kritizoval Západ za nepřátelský postoj vůči Kábulu a za sankce uvalené proti tálibánskému režimu.

