Evropští vojáci by pro nás na Ukrajině byli legitimním cílem, prohlásil Lavrov

Lavrov řekl, že po nástupu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa se Evropa a Evropská unie projevily jako hlavní překážky v dosažení míru na Ukrajině. „Netají se faktem, že se připravují na souboj s Ruskem na bojišti,“ prohlásil ministr o Evropanech. Evropští lídři jsou podle něj zaslepeni svými ambicemi Rusko porazit.
„Nejenže jim nezáleží na Ukrajincích, ale nezáleží jim ani na svých lidech. Jedině tak lze vysvětlit fakt, že se v Evropě stále hovoří o vyslání vojenských sil na Ukrajinu v rámci takzvané koalice ochotných. Mnohokrát jsme řekli, že naše ozbrojené síly by je v takovém případě považovaly za legitimní cíl,“ řekl Lavrov. Koalice ochotných je označení pro evropské země podporující Ukrajinu v konfliktu s Ruskem, které svého menšího souseda napadlo v roce 2022.
Výroky ruského ministra zahraničí byly zveřejněny v den ostře sledované schůzky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem na Floridě. Zelenskyj chce se svým americkým protějškem finalizovat dvacetibodový mírový plán, který vytvořily Spojené státy spolu s ukrajinskými představiteli.
Lavrov v rozhovoru ocenil Trumpovu roli ve vyjednáváních o ukončení války a uvedl, že Rusko je odhodláno pokračovat ve spolupráci s Washingtonem při hledání řešení. Obvinil však Kyjev a Evropu z maření snah o uzavření mírové dohody.
„Vidíme, že režim Volodymyra Zelenského a jeho evropští správci nejsou připraveni vést konstruktivní rozhovory. Kyjev pokračuje v pokusech změnit situaci na frontové linii, kde ruská armáda pevně drží pozici,“ řekl Lavrov s tím, že Ukrajina terorizuje ruské civilisty sabotážemi, které cílí na civilní infrastrukturu.
Rusko v sobotu podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu, který cílil především na Kyjev. Moskva na Ukrajinu podle Kyjeva vyslala téměř 500 dronů a 40 raket, přičemž se zaměřila především na civilní a energetickou infrastrukturu. „My chceme mír a Rusko ukazuje touhu pokračovat ve válce. Pokud bude celý svět – Evropa a Amerika – na naší straně, společně zastavíme Putina,“ napsal Zelenskyj na síti X v reakci na ruský útok.