Evropští vojáci by pro nás na Ukrajině byli legitimním cílem, prohlásil Lavrov

  9:37
Pokud Evropa nasadí vojenské síly na Ukrajině v rámci takzvané koalice ochotných, stanou se legitimním cílem pro ruskou armádu. Pro agenturu TASS to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Evropským zemím vzkázal, že se nemusejí obávat toho, že Rusko na některou z nich zaútočí. Pokud však prý někdo zaútočí na Rusko, bude mu zasažena devastující rána.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025)

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025) | foto: AP

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku...
Kanadský premiér Carney se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku...
Ruský prezident Vladimir Putin odpovídá na dotazy novinářů, novinářek a...
13 fotografií

Lavrov řekl, že po nástupu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa se Evropa a Evropská unie projevily jako hlavní překážky v dosažení míru na Ukrajině. „Netají se faktem, že se připravují na souboj s Ruskem na bojišti,“ prohlásil ministr o Evropanech. Evropští lídři jsou podle něj zaslepeni svými ambicemi Rusko porazit.

„Nejenže jim nezáleží na Ukrajincích, ale nezáleží jim ani na svých lidech. Jedině tak lze vysvětlit fakt, že se v Evropě stále hovoří o vyslání vojenských sil na Ukrajinu v rámci takzvané koalice ochotných. Mnohokrát jsme řekli, že naše ozbrojené síly by je v takovém případě považovaly za legitimní cíl,“ řekl Lavrov. Koalice ochotných je označení pro evropské země podporující Ukrajinu v konfliktu s Ruskem, které svého menšího souseda napadlo v roce 2022.

Výroky ruského ministra zahraničí byly zveřejněny v den ostře sledované schůzky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem na Floridě. Zelenskyj chce se svým americkým protějškem finalizovat dvacetibodový mírový plán, který vytvořily Spojené státy spolu s ukrajinskými představiteli.

Lavrov v rozhovoru ocenil Trumpovu roli ve vyjednáváních o ukončení války a uvedl, že Rusko je odhodláno pokračovat ve spolupráci s Washingtonem při hledání řešení. Obvinil však Kyjev a Evropu z maření snah o uzavření mírové dohody.

Irpiň. Pohřeb tří dobrovolníků ukrajinské Teritoriální obrany, kteří zahynuli při ruském útoku na Kyjev a jejichž ostatky byly nedávno identifikovány. (25. listopadu 2025)
Hořící paneláky po ruském dronovém útoku na Záporoží (25. listopadu 2025)
Cuhurestii de Jos. Ve vesnici na severu Moldavska přistál ruský dron Gerbera. (25. listopadu 2025)
Ukrajinský voják během vojenského výcviku v Charkovské oblasti (25. listopadu 2025)
386 fotografií

„Vidíme, že režim Volodymyra Zelenského a jeho evropští správci nejsou připraveni vést konstruktivní rozhovory. Kyjev pokračuje v pokusech změnit situaci na frontové linii, kde ruská armáda pevně drží pozici,“ řekl Lavrov s tím, že Ukrajina terorizuje ruské civilisty sabotážemi, které cílí na civilní infrastrukturu.

Rusko v sobotu podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu, který cílil především na Kyjev. Moskva na Ukrajinu podle Kyjeva vyslala téměř 500 dronů a 40 raket, přičemž se zaměřila především na civilní a energetickou infrastrukturu. „My chceme mír a Rusko ukazuje touhu pokračovat ve válce. Pokud bude celý svět – Evropa a Amerika – na naší straně, společně zastavíme Putina,“ napsal Zelenskyj na síti X v reakci na ruský útok.

