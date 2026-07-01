„Co největší napětí mezi Polskem a Ukrajinou je ruským snem, snem ruských služeb,“ prohlásil Siemoniak podle agentury Reuters.
Vztahy mezi Polskem a Ukrajinou se zhoršily poté, co prezident Karol Nawrockij rozhodl odebrat ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání v reakci na pojmenování jednotky ukrajinských speciálních sil Hrdinů Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.
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Ukrajinci v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti.
Na otázku ohledně možnosti ruské provokace, včetně útoku proti Ukrajincům v Polsku, který by mohl dále roznítit veřejné mínění, Siemoniak odpověděl, že takové scénáře jsou naprosto možné.
„Všimli jsme si zájmu lidí, kteří jsou pověřeni ruskými službami, o různá zařízení, která jsou důležitá z polsko-ukrajinského hlediska,“ řekl Siemoniak.
Zájem se neomezuje pouze na vojenské objekty, kritickou infrastrukturu a místa zapojené do vojenské podpory Ukrajiny, ale rozšířil se podle ministra také na humanitární organizace a další místa spojená s polsko-ukrajinskou spoluprací.
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Polské úřady ovšem nenaznačují, že by bezprostředně hrozilo nějaké konkrétní spiknutí, ale musí předvídat pokusy Ruska zneužít současné napětí mezi Varšavou a Kyjevem. Obecněji Siemoniak varoval, že západní zpravodajské služby se obávají rizika ruských hybridních nebo dokonce násilných útoků proti Polsku a Pobaltí.
„Musíme být připraveni na nejhorší scénáře,“ řekl podle webu RMF24. Portál připomněl, že v Polsku žije asi 1,8 milionu Ukrajinců.