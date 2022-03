Sbohem iPhony, sbohem hypotéky. Rusové poznávají daň za Putinovu válku

Slyšeli jste poslední ruský vtip? „Hlavně neupusť svůj iPhone na zem. Nový už si nekoupíš.“ Od středy to není vtip, ale realita, protože společnost Apple zakázala prodej veškerých svých produktů v Rusku. Už předtím omezila fungování své platební služby.

Je to jen drobný střípek z mozaiky bezprecedentních sankcí, které rozhořčený Západ v reakci na agresi proti Ukrajině uvalil na Rusko. Hodnota rublu stále hledá nové dno, moskevská burza je v obavách z totálního kolapsu třetí den zavřená a centrální banka dělá co může, aby zabránila hyperinflaci.

Rusové, kteří si v uplynulých letech zvykli na vymoženosti globalizace jako jsou levné letenky, dostupné hypotéky a nejnovější výkřiky technologického pokroku, si od pondělí zvykají na fakt, že moderní svět je minulostí. Z jejich vlasti je diplomatický a hospodářský vyvrhel.

Před bankomaty se tvoří fronty, Rusové se horečně snaží směnit rubly za valuty a podnikatelé se obávají blížící se katastrofy. „Stalo se ze mě klubíčko koncentrovaného strachu,“ svěřila se listu The New York Times Azalja Idrisovová, která v Moskvě provozuje malou reklamní agenturu a teď se obává, že jí klienti přestanou platit.

Evropská unie pro letouny ruských aerolinek uzavřela svůj vzdušný prostor, vzdušnou blokádu oznámila i Amerika. Ruské stroje letící na západ musí putovat oklikou, takže například let na trase Moskva - Cancún trvá o hodinu a půl déle. Některé stroje se pak do Ruska vůbec nevrátily, protože jim byla v důsledku sankcí anulována pojistka.

Na zmapování celkového dopadu je zatím příliš brzy, jedno je ovšem jisté: před tak těžkou ekonomickou zkouškou zatím režim Vladimira Putina ještě nestál. „Sankce jsou daleko tvrdší a širší než i ty nejextrémnější odhady, s nimiž jsme ještě před měsícem pracovali,“ přiznali analytici banky JP Morgan.

Jedním z jejich prvních projevů byl pondělní zmatek v moskevském metru, kde si obyvatelé ruské metropole zvykli platit u turniketů smartphonem. Turnikety ale provozuje sankcionovaná banka VTB, která byla v pondělí ráno odstřižena od platebních systémů Google Pay a Apple Pay. U dováženého zboží se rychle přepisují cenovky a lidé skupují potraviny.

„Hlavně trvanlivé jídlo - masové konzervy a těstoviny. Konzervy se prodávají po krabicích, mouka a cukr po pytlech. Vracíme se k základům: starosta požádal, ať se za jízdenky na autobus zase platí v hotovosti. Všichni se snaží vybrat peníze z bank a koupit valuty. Všude jsou fronty,“ popisuje deník Nová Gazeta atmosféru v Krasnojarsku.

Podle něj zákazníci reagují podobně jako během hospodářských krizí v 90. letech nebo po anexi Krymu, kdy se rubl v reakci na západní sankce také propadl - byť ne tak hluboko jako teď. „Je tu ale jeden rozdíl. Podnikatelé a prodavači v obchodech s domácími spotřebiči cenovky přelepují s vysvětlením, že nejde jen o růst dolaru, ale i o jakousi ‚válečnou daň‘, strach z nedostatku,“ dodává jedno z posledních nezávislých médií v Rusku.

Obdobný obrázek nabízí jeho reportáž z Vladivostoku: ceny veškerého zboží dováženého z nedalekého Japonska okamžitě vzrostly, například dětské plenky podražily o 50 procent. Z obchodů během několika hodin zmizela dětská výživa.

Ruská centrální banka ve snaze zabránit dalšímu propadu rublu zdvojnásobila úrokové sazby na 20 procent, na což banky okamžitě zareagovaly pozastavením vydávání nových hypoték. „Z mého pohledu můžeme říct hypotékám sbohem. Je jasné, že s těmito parametry finančních trhů už nejsou hypotéky možné. Určitě to už nebude masový fenomén,“ uvedl pro portál URA.ru viceprezident Asociace realitních agentů Oleg Samiolov.

2. března 2022

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Cena za Putinovu „mírovou operaci“ je tak drastická, že se začínají ozývat i někteří oligarchové. Proti „válce mezi dvěma bratrskými národy“ se otevřeně postavil například 128. nejbohatší člověk světa Michail Fridman nebo Oleg Děripaska. Dříve velký stoupenec Vladimira Putina se na sociálních sítí podivoval „kdo za tento večírek nakonec zaplatí“.

Je také velmi pravděpodobné, že již tak dost mocná migrační vlna z Ruska v následujících měsících zesílí. „Došlo mi, že se naše vláda naprosto zbláznila,“ řekl listu The New York Times mladý inženýr z Moskvy Ivan Petrov, který o víkendu ze strachu před povoláním do armády odjel do egyptské Hurghady. Domů už se nevrátí, chce si najít práci na Západě. „Vydělávat v rublech je naprostý nesmysl,“ dodává.

2. března 2022