Luxus sankcím navzdory. Zboží ze Západu proudí do Ruska z jihu

Přitom samotné konkrétní značky se rozhodly opustit ruský trh. Z módního průmyslu se jedná třeba o Hermes či Louis Vuitton, z toho automobilového pak o Rolls-Royce nebo Maybach. Praxe se ale od teorie v tomto ohledu hodně liší.

Ve státech jako Gruzie či Kazachstán od té doby totiž vzrostl vývoz především u automobilů prakticky vertikálně, a to především do Ruské federace, koncové destinace těchto luxusních produktů. Zatímco mezi lety 2012 a 2021 Gruzie exportovala maximálně 50 tisíc aut ročně, v roce 2022 to bylo 80 tisíc a loni dokonce 108 tisíc kusů.