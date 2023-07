Muž s kalašnikovem se opevnil v Janukovyčově luxusní vile u Moskvy. Policie ho zastřelila

„Poté, co zaměstnanci soukromé bezpečnostní agentury zavolali okresního policistu, muž zahájil palbu z automatické zbraně. Současně začal pronášet politická hesla a vykřikoval, že shromáždil celý arzenál zbraní, aby mohl pochodovat na Kreml,“ uvedl na Telegramu ruský poslanec Alexandr Chinštajn.

Ozbrojenec byl podle něj pětatřicetiletý Vjačeslav Černěnko ze sibiřského Krasnojarsku. „Pokusy přesvědčit Černěnka, aby se vzdal, a to i s pomocí jeho matky, selhaly,“ dodal. Dům, ve kterém jednu dobu pobýval ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, našel muž díky inzerátu.

⚡️ In the elite cottage village "Sherwood" in the Moscow region, a man armed with a Kalashnikov rifle occupied the house where Viktor Yanukovych had previously lived.



The man gives the impression of a madman. He shouts that he fought in Ukraine and says that the house belongs to… pic.twitter.com/rTq24IUhzX