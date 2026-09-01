Také podle nedávno zveřejněné zprávy české Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2025 přetrvává riziko využití takzvaných agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. Hrozba se týká především subjektů zapojených do výroby či distribuce pomoci určené Ukrajině.
1 9. června 2025
Ruskou stopu má třeba i případ žhářství, za které byl loni v červnu na osm let odsouzen kolumbijský občan Andres Alfons de la Hoz de la Cruz. Ten o rok dříve zapálil tři autobusy v garážích pražského dopravního podniku. Oheň uhasili pracovníci podniku, škoda díky tomu nebyla příliš vysoká.
Jednou z vyšetřovacích verzí, kterou se policisté a žalobci zabývali, bylo i napojení pachatele a muže, který si jej po internetu najal, na Rusko. Jednoznačně se ho prokázat nepodařilo, o pravděpodobnosti zapojení Moskvy však mluvil rovněž tehdejší premiér Petr Fiala.
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Kolumbijec si za žhářský útok na dopravní podnik odsedí osm let. Soud ho vyhostil
Soud muže, který se přiznal, uznal vinným z teroristického útoku a z přípravy dalšího. Kolumbijec totiž svému kontaktu posílal fotografie dalších objektů a probíral s ním možnosti jejich zapálení. Uvažoval například o založení požáru v kině v obchodním centru na Floře. Podle rozsudku chtěl činy zastrašit obyvatelstvo.
Evropská agentura Eurojust po vynesení českého rozsudku uvedla, že Kolumbijec se už před pražským případem v Polsku dopustil dvou žhářských útoků ve Varšavě a v Radomi. Záznamy těchto incidentů byly později šířeny ruskojazyčnými internetovými médii a prezentovány jako sabotáž vojenské infrastruktury NATO.
2 16. ledna 2026
Litva oznámila, že za pokusem o podpálení litevského podniku dodávajícího rádiové skenery ukrajinské armádě byla v roce 2024 ruská vojenská rozvědka GRU. Stejná skupina spojená s GRU se podle nich pokoušela o žhářské útoky také v Česku, Rumunsku a Polsku.
3 17. března 2026
Za přísných bezpečnostních opatření začal v Německu soud se třemi Ukrajinci, kteří čelí obžalobě ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství poslali na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokátory. Cílem bylo otestovat způsob, jak příště poslat v balíčcích výbušninu.
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Žhářské útoky v Německu chystal Ukrajinec naverbovaný ruskou GRU, další dva soud pustil
4 17. dubna 2026
Vilniuský soud zahájil proces s pěti osobami obviněnými ze spolupráce s ruskou vojenskou rozvědkou GRU při přípravě a odesílání výbušných balíčků prostřednictvím společností DHL a DPD, které v roce 2024 explodovaly v Německu, Polsku a Velké Británii. Po dalších členech teroristické skupiny se podle litevských úřadů nadále pátrá. Rusko zapojení do sabotáží dlouhodobě odmítá.
5 6. května 2026
Polská kontrarozvědka ABW uvedla, že Rusko se v kampani sabotáží a žhářských a vandalských útoků vedených v rámci hybridní války proti Evropě posouvá od verbování jedinců k profesionálnějším operacím s využitím sítí organizovaného zločinu.
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Rusko zesiluje svou kampaň sabotáží proti Evropě, varuje polská kontrarozvědka
Agentura AP poznamenala, že od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině se dopočítala více než 150 incidentů spjatých s Moskvou. Mnoho z lidí zapletených do těchto útoků bylo získáno náborem po internetu jako jednorázoví agenti, někteří ani netušili, že pracují pro Moskvu.
6 4. srpna 2026
Zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko/Halle objevil 4. srpna pozdě večer dron poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Později se ukázalo, že bezpilotní stroj nesl výbušninu, rozbuška však podle všeho byla vadná. Letiště po nálezu dronu přerušilo provoz.
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Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat
V úterý německý ministr vnitra Alexander Dobrindt uvedl, že za útok je zodpovědné Rusko. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low level agenty, tedy osoby, které nejsou zpravodajsky školené, ale jsou naverbované tajnými službami.
Německo v reakci na to uzavře ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu Ruskému domu v Berlíně, zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa, navrhne zapsání dalších osob na sankční seznam EU a zvýší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu.