FT připomíná, že v červenci 2024 vybuchly balíčky ve skladech logistické společnosti DHL v Británii, Polsku a Německu. Každá z náloží byla natolik silná, aby zničila letadlo, jež by balíčky přepravovalo.
Evropské zpravodajské služby zjistily, že za činy stojí Ruskem řízená skupina sabotérů, která měla ve svém vlastnictví dalších šest kilogramů výbušnin připravených pro další plán: zaútočit na lety do USA a „způsobit větší narušení leteckému průmyslu než jakýkoli teroristický čin od útoků na Světové obchodní centrum“, píše FT.
Evropští činitelé portálu sdělili, že se jednalo pouze o jeden z řady incidentů v rámci koordinované a tajné sabotážní kampaně vedené Moskvou, která hodlá vyvolat zmatek v Evropě a je stále větší hrozbou pro životy jejích občanů.
|
NATO může podniknout preventivní úder, řekl admirál. Rusko a jeho spojenci zuří
Nejmenovaný vedoucí jedné z hlavních evropských zpravodajských agentur uvedl, že byly zaznamenány pokusy ruských agentů zkoumat silniční mosty, pravděpodobně s úmyslem je zaminovat. Podobně i mapují slabá místa železnic.
Polsko zaznamenalo v listopadu poškození železniční tratě mezi Varšavou a Lublinem, z čehož viní sabotéry sloužící záměrům Moskvy. V září též do jeho vzdušného prostoru pronikly ruské drony. Varšava tak ruskou hrozbu považuje za stejné ohrožení bezpečnosti jako islámský terorismus.
USA a partneři včetně ČR varují před útoky proruských hackerů
Proruští hackeři podnikají oportunistické útoky proti kritické infrastruktuře ve Spojených státech a ve světě, uvádějí ve společném prohlášení amerických tajných služeb spolu se světovými partnery včetně českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) či Vojenského zpravodajství (VZ).
Proruské hackerské skupiny provádějí méně sofistikované útoky, při kterých využívají minimálně zabezpečené virtuální síťové připojení (VNC) s přístupem k internetu, aby získali přístup k operačním technologiím pro ovládání systémů kritické infrastruktury, stojí v prohlášení. Vyjmenovány v něj jsou proruské hacktivistické skupiny Cyber Army of Russia Reborn (CARR), Z-Pentest, NoName057(16) a Sector16.
Někteří jestřábi v evropských zpravodajských kruzích se nyní ptají, zda takové akce jako v Polsku a jinde v Evropě jsou jen taktickým oportunismem v kontextu války na Ukrajině, nebo ukazují na strategičtější ruskou eskalaci. „Místa, na něž se Rusko zaměřuje, rizika, která je ochotno podstoupit, a jeho zjevné cíle odrážejí více než jen reakci na dynamiku jeho konfliktu s Ukrajinou, jak se nyní domnívá mnoho členů zpravodajské komunity,“ píše FT.
Český archiv StB vnáší vhled do ruských aktivit
Protože Evropané vyhnali mnohé ruské agenty, Moskva nyní využívá takzvanou „zakázkovou ekonomiku“, kdy si najímá na akce ochotné lidi, kteří často ani nevědí, že pracují pro Rusy. Často to jsou lidé spojení s podsvětím. Jedním takovým člověkem byl například jednadvacetiletý Dylan Earl, jenž ve svém bytě přechovával kokain a stál za požárem londýnského skladiště s pomocí pro Ukrajinu. Earl se pokoušel i získat další zakázky a nabízel svému klientovi své kontakty v kriminální síti. Hodlal zapálit sklad v Česku za 35 tisíc liber.
Ruské sabotáže jsou v mnohém podobné těm, jejichž vzorce připravily sovětské špionážní služby. Rozsáhlé poznámky o způsobech KGB přenesených do Británie bývalým archivářem KGB Vasilijem Nikitičem Mitrochinem a velký zachovalý archiv československé tajné policie StB v Praze tak pomáhají identifikovat ruské techniky působení destrukce na evropském kontinentu, uvádí výzkumnice specializující se na zpravodajské služby Daniela Richterová z King’s College London.
|
Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži. Znají podezřelé
„Archivní dokumenty výslovně uvádějí, že pro každou fázi napětí existuje doktrinální oddělení. V době míru se ruská rozvědka zaměřuje na menší a rafinovanější útoky, které mají vypadat jako nehody. Náhodné požáry, vandalismus a podobně. V případě skutečné války by mezitím aktivovala řadu agentů sabotérů, kteří by prováděli nejrůznější destruktivní akce,“ vysvětluje Richterová. Podle ní situace, ve které se Evropa nyní nachází, odpovídá střední „předválečné“ fázi uvedené ve spisech StB.
NATO zvažuje být vzhledem k ruským hybridním útokům agresivnější nebo proaktivnější, uvedl nedávno italský admirál Giuseppe Cavo Dragone, který zastává funkci předsedy vojenského výboru NATO. Podle admirála mohou být někdy i preventivní útoky považovány za obrannou akci.