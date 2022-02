Ruská policie zatýká odpůrce invaze, chodí si pro ně i domů

„Aktivisty zatýkají zejména u sídla prezidentské kanceláře a na Puškinově náměstí (v centru Moskvy). Někteří z nich říkají, že policie přišla k nim domů. Ochránkyni lidských práv Marinu Litvinovovou zadrželi u vchodu do domu,“ napsala BBC. Litvinovová před tím vyzvala k protestům proti válce.

U prezidentské kanceláře byl podle informačního kanálu Avtozak v sociální síti Telegram zadržen aktivista Ilja Milijev, který u prezidentské kanceláře protestoval s plakátem: „Pro válku není ospravedlnění, ani důvod. Nejsme vojáčci, abyste si s námi hráli.“

V Novosibirsku policisté zadrželi čtyři lidi, v Jekatěrinburgu více než šedesát, uvedl OVD-Info s odvoláním na místního aktivistu Anatolije Svečnikova. Jiné zdroje hlásí osm zatčených.

V Ufě zatkli novinářku Darju Kučerenkovou, která protestovala proti válce. Sama o tom napsala na Facebooku. Další zatčení jsou hlášena z Brjansku, Barnaulu i Ťumeňe. Pořádková policie rozehnala protest v Petrohradu, odkud jsou podle serveru hlášena další zatčení.

Policie, federální kriminální ústředna a prokuratura podle médií varovaly před následky účasti na nepovolených akcích. Cenzorský úřad Roskomnadzor podle agentury TASS vyzval ruská média, aby o situaci na Ukrajině informovala jen na základě ruských zdrojů. Nezávislé rozhlasové stanici Echo Moskvy hrozí podle listu Kommersant pokuta od úřadu za to, že ve vysílání zazněla ukrajinština.

Litvin: Putin se chová jako terorista a násilník

Už když byl ruský prezident Vladimir Putin v Číně, hovořilo se o tom, že během olympiády nebude začínat válku. Olympiáda ale skončila v neděli, takže od pondělí už měl na válku volné ruce, řekl ruský umělec a aktivista Anton Litvin, který žije již sedm let v Česku.

„Putin se chová jako terorista a násilník. Chce, aby ho Ukrajina milovala, ale ona ho ráda nemá. Takže chce Ukrajinu znásilnit. Omlouvám se za ten výraz, ale chce ji znásilnit, jako by znásilnil nějakou dívku,“ komentoval poslední Putinovy kroky ruský umělec. Navíc se podle něj šéfovi Kremlu líbí i pocit, že je tím jediným velkým hráčem ve světové politice, že se všude mluví a píše jen o něm.

Podobně Putinovo počíná vidí i Rus Alexandr, který žije v Praze. „Jeho motivací je domýšlivost, chce se zapsat do historie jako velká ruská osobnost, jako někdo, kdo rozšířil ruské území, aby si ho všichni pamatovali jako silného vůdce,“ řekl ČTK Alexandr, který nynější události označil za naprosté „šílenství“. „Není to rozhodnutí staré několik dnů. Co udělá, věděl (Putin) podle mě už před více než rokem,“ dodal.

Jak dění na Ukrajině vnímají další Rusové žijící v Česku? „Každému, kdo je trochu chytrý, je jasné, že je to klasická putinovská válka, podobná, jako byla v Osetii či v Čečensku. Je to jeho styl,“ říká Litvin, který pochází z Moskvy.

„Všichni Rusové tady v Česku, co znám, mi teď píšou, jaká je to pro ně obrovská ostuda. Také se mě ptají na účet, kam by mohli poslat peníze na pomoc ukrajinské armádě či přímo Ukrajincům. Udělat nějakou sbírku na oblečení, peníze, ale i další věci,“ dodává ruský umělec.

Obyvatelé Ruska podle něj určitě nechtějí válku. Vladimir Putin jim ale celou situaci podává stylem, že nebojuje s Ukrajinou, ale s celým světem. Že jde o válku Ameriky proti Rusku, které se jen musí bránit. „A v tom případě ho určitě 30 či 40 procent Rusů podporuje,“ myslí si ruský umělec, který v minulosti v Česku pořádal již několik akcí na podporu politických vězňů v Rusku i v Bělorusku.

Rusové v Česku vyjádří solidaritu s Ukrajinci

Právě Rusové v Česku, kterým nejsou lhostejné životy Ukrajinců, pořádají již tuto neděli na náměstí Borise Němcova poblíž ruské ambasády happening, kde chtějí vyjádřit Kyjevu svou podporu, doplnil Litvin.

„Bylo mi jasné, že bude válka. Ještě ve středu jsem si myslel, že nepůjde o klasickou válku s použitím tanků a podobně. To se nepotvrdilo. Myslím, že by mohl dokonce použít i nějaké menší jaderné zbraně. Jeho hlavním cílem je teď smrt Ukrajiny,“ říká Anton Litvin. Chce ji obsadit celou? „Bohužel ano,“ dodává.

Česko podle něj může Ukrajincům pomoci tím, že bude přijímat ty, kteří zde budou hledat útočiště, může jim pomoci najít práci či umožnit studentům studovat na českých školách. „Sankce mohou pomoci, ale Ukrajina musí bojovat sama. Armádu na Ukrajinu nikdo nepošle,“ uzavírá.

Několik Ukrajinců žijících v Praze nebylo na dotaz ČTK schopno příliš reagovat. „Situace je velmi zlá, tanky, výbuchy, je to hodně emocionální, na Ukrajině mám řadu blízkých,“ řekl Ukrajinec Viktor, který má strach i o svou maminku v Charkově. „Jsem s ní v kontaktu, zatím je v pořádku.“ „Je to strašné, sleduji zprávy přes Telegram... nemůžu dnes vůbec nic dělat, ani uvařit,“ odpověděla v Praze žijící Ukrajinka Ljudmyla.