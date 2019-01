Ztrátová ruská pošta nabízí pivo. Kdy dorazí kondomy a kebab, ptají se lidé

Jako jeden z prvních si nové nabídky na poštovních pobočkách všiml zákazník v Murmanské oblasti na severozápadě Ruska. „Myslel jsem si, že Ruská pošta už nemůže klesnout hlouběji, ale ukázalo se, že to jde,“ postěžoval si uživatel Jura Pozdňakov na sociální síti VKontakte a přidal také snímky piva ve velkých plastových láhvích vystavené na přepážce.

„Přišel jsem si vyzvednout svoje balíčky a kvůli vystavenému zboží zůstala otevřená jen jedna přepážka. Teď můžeme očekávat, že poštu zaplaví místní opilci,“ dodal Pozdňakov na adresu pivních láhví, jejichž cena se pohybuje kolem 115 rublů (45 korun) za kus.

Někteří lidé na sociálních sítí naopak celou situaci přijali s humorem a mimo jiné napsali, že se alespoň nebudou ve frontě nudit. Podle jiných je však jen otázka času, než Ruská pošta začne prodávat i kebaby. „A co takhle kondomy, cigarety a do rohu místnosti přidat pár stolů?“ napsal další uživatel. Příběh si rychle našel cestu i do celostátních médií, podle kterých rozhodně nejde o ojedinělou záležitost.

Murmanské poštovní oddělení podle agentury Interfax nabízí nápoje s nízkým obsahem alkoholu ve 40 ze svých 152 poboček, na pultech se ale nesmí objevit víno ani lihoviny. Ruská pošta tento krok vysvětluje snahou o „zvýšení životaschopnosti pošty a získání dalších peněz k modernizaci sítě“.

Russia started selling #Alcohol #Beer #Vodka in rural Post Offices to Stop #FakeAlcohol - Running out for stamps no longer has to be a bore... #SafeProof https://t.co/vAvR5W70Rt