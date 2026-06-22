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Na Krymu ruší dětské tábory, zavřel i Artěk. Nefunguje už ani osvětlení

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  16:38
Festival u příležitosti 100. výročí založení Mezinárodního dětského centra...

Festival u příležitosti 100. výročí založení Mezinárodního dětského centra Artek na jižním Krymu. (16. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin na návštěvě dětského tábora Artěk na Krymu (24....
Mezinárodní dětský tábor Artěk funguje již sto let. (16. června 2025)
Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymském městě Sudak. (19. června...
Mezinárodní dětský tábor Artěk se těšil oblibě zejména v dobách socialismu....
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Úřady na Rusy okupovaném Krymu oznámily, že se ruší letní dětské tábory. Opatření, které platí od pondělí až do začátku září, se vztahuje i na Artěk, mezinárodní tábor, který se těšil oblibě zejména v dobách socialismu. Na Krym v posledních týdnech zesílila útoky ukrajinská armáda. V jejich důsledku nově na Krymu platí zákaz prodeje paliv a omezení dopadají i na dodávky elektřiny.

Sergej Aksjonov, Ruskem dosazený šéf Krymu, oznámil, že od pondělí se pozastavuje příjem a ubytování dětí v zařízeních pro dětskou rekreaci. „V současné situaci jsou daná opatření nezbytná pro zajištění veřejné bezpečnosti,“ vysvětlil Aksjonov podle internetových stránek Rádia Svoboda. Michail Razvožajev, šéf správy Sevastopolu, který je samostatnou správní jednotkou v rámci Ruské federace, v pondělí ale uvedl, že do tří táborů na území tohoto města děti tento týden přijedou.

Jedna z matek, jejíž dítě mířilo na tábor do Artěku, řekla, že autobus s dětmi „vrátili do Kerče bez jakýchkoliv komentářů“, píše Rádio Svoboda. V pondělí podle ní měly v rekreačním středisku střídat turnusy, ale v Artěku část dětí odmítli přijmout a děti musely přenocovat v Kerči ve škole. Ruské ministerstvo školství uvedlo, že je organizován plánovaný odvoz dětí z Artěku do jejich bydliště.

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Artěk býval za socialismu nejznámějším pionýrským táborem ve východním bloku, jezdili do něj i vybraní pionýři z Československa. V posledních letech se ale dostal na sankční seznam západních zemí kvůli podpoře ruské invaze na Ukrajinu, například podílu na vyvážení dětí z ukrajinského území, připomíná Rádio Svoboda.

V Artěku jsou také organizované akce pro indoktrinaci dětí, které jsou v putinovském Rusku označovány jako patriotické. Děti se během nich například setkávají s vojáky. Do rozlehlého rekreačního areálu se stoletou tradicí Moskva v minulých letech investovala velké částky jako do výkladní skříně rozkvětu Krymu po opětovném připojení k Rusku.

Před sto lety vznikl tábor Artěk, pionýrská legenda na Krymu

Na Krym stále intenzivněji útočí ukrajinské drony. „Rušíme plážovou sezónu,“ uvedlo v souvislosti s rozsáhlými útoky ministerstvo obrany v Kyjevě a vzkázalo, že je „předpověď pro turisty nepříznivá“.

Útoky míří zejména na ropnou infrastrukturu nebo mosty spojující poloostrov s pevninou. Jejich cílem je zabránit ruské armádě v tom, aby Krym využívala jako základnu pro své operace proti Ukrajině. Na poloostrově panuje nedostatek pohonných hmot a jeho obyvatelé se musejí vypořádat také s odstávkami elektrického proudu.

Benzin jen pro vyvolené

Právě na nákup pohonných hmot platí na pondělí a úterý navíc nově zákaz, který zavedly ruské okupační úřady v Sevastopolu. Stejné opatření platí i na zbytku Krymského poloostrova, na kterém je Sevastopol samostatným správním územím.

Šéf okupační správy Sevastopolu Michail Razvožajev v neděli večer oznámil, že pohonné hmoty se nebudou prodávat z úsporných důvodů. Proč je nutné jimi šetřit, nevysvětlil.

Ukrajinci útočili na Krym. Okupační správa poté zakázala prodej pohonných hmot

V Sevastopolu je podle Razvožajeva palivo nově dostupné jen pro vozidla služeb zajišťujících chod města a kritické infrastruktury. Omezený je provoz veřejné dopravy i otevírací doba obchodů a lodě zajišťují jen osobní dopravu. V noci nebude fungovat veřejné osvětlení a kvůli přetížení elektrické sítě mimo Sevastopol Razvožajev varoval před výpadky dodávek elektřiny. Do odvolání zrušil i všechny hromadné veřejné akce.

Ukrajinská armáda v posledních týdnech zintenzivnila útoky proti ruské ropné infrastruktuře a také proti zásobovacím trasám, po kterých na Krym proudí paliva. Kvůli tomu úřady na poloostrově, který Rusko Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem zabralo na jaře 2014, nejdříve zavedly prodej pohonných hmot na příděl.

Ukrajinské ozbrojené síly v posledních dnech zasáhly sklad pohonných hmot a dalších ropných produktů, plynové kompresorové stanice, systémy protivzdušné obrany a radiolokační stanice. Ukrajinské drony útočily také v přístavu v Kerči a přístav Kavkaz ležící na kose Čuška na druhé straně Kerčského průlivu i na trajekt v této úžině. Podle ruských úřadů přišli o život čtyři lidé a dalších více než 20 utrpělo zranění. Cílem rozsáhlého ukrajinského útoku byla i elektrárna v Simferopolu.

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