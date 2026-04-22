Ropný déšť nad Tuapse. Údery na ruskou rafinerii způsobily ekologické škody

Autor: ,
  11:40
Dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse na ruském pobřeží Černého moře způsobila rozsáhlé ekologické škody. Místní úřady i obyvatelé informují o úniku ropy do moře i toxickém „ropném dešti“.

První útok na Tuapse, které hraje významnou úlohu při vývozu ruské ropy, se odehrál 16. dubna, kdy byly poškozeny tři nádrže s ropnými produkty. Druhý úder 20. dubna byl ještě větší a většina areálu rafinerie se zásobníky a exportním terminálem se ocitla v plamenech. Podle stanice Deutsche Welle (DW) se hasičům stále nepodařilo požár uhasit.

Kouř z hořících ropných produktů se rozšířil stovky kilometrů podél pobřeží Černého moře a zaznamenán byl až ve Stavropolském kraji na severním Kavkaze.

Následky útoku na ruský ropný terminál Tuapse. (21. dubna 2026)
Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z požáru po útocích dronů na ruský ropný komplex v černomořském přístavu Tuapse. (16. dubna 2026)
Rafinerii v ruském přístavu Tuapse u Černého moře zachvátil po ukrajinském útoku masivní požár. (20. dubna 2026)
Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z požáru po útocích dronů na ruský ropný komplex v černomořském přístavu Tuapse. Na obrázku je vidět i ropná skvrna. (16. dubna 2026)
12 fotografií

Kvůli požáru byly v Tuapse dočasně uzavřeny školy a školky. Obyvatelé na sociálních sítích informují o výskytu takzvaného ropného deště - olejovitých kapek a tmavého spadu. Tento jev souvisí s tím, že při hoření ropných produktů stoupají do atmosféry výpary lehkých frakcí, které následně kondenzují a vracejí se na zem.

Spolu s nimi se do životního prostředí mohou dostávat toxické látky, které jsou nebezpečné při dýchání a kontaktu s pokožkou. Odborníci doporučují omezit pobyt venku a používat ochranné prostředky - respirátory, brýle a uzavřený oděv.

Lidé mezitím sdílejí fotografie znečištěných povrchů a stěžují si na zápach spáleniny, škrábání v krku a slzení očí.

Vše v plamenech. Ukrajinci zdecimovali ruskou rafinerii, v moři je ropná skvrna

Již první útok na rafinerii patrně vedl k úniku ropných produktů do Černého moře, a to navzdory prohlášením ruských úřadů, že se skvrnu podařilo lokalizovat. Satelitní snímky nicméně už 19. dubna zaznamenaly znečištěnou plochu o velikosti 10 tisíc metrů čtverečních. Později to přiznaly i úřady, píše DW.

Ekologové upozornili, že ropná skvrna se nepřesouvá na volné moře, ale naopak se rozlévá po pobřeží, což zvyšuje nebezpečí pro místní ekosystémy. Ekolog Roman Pukalov uvedl, že místní obyvatelé začali nacházet ptáky zasažené ropou.

Krátce před útoky gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondraťjev přitom hlásil prezidentu Vladimiru Putinovi, že se region připravuje na zahájení turistické sezony.

Ukrajinci zničili Rusům dvě výsadkové lodě za miliardy, ukázali video

Vojenský expert Jan Matvejev poukazuje na to, že po druhém útoku je zřejmé, že ruská protivzdušná obrana není schopna Tuapse ochránit. Nevylučuje proto, že se ukrajinské síly pokusí o další úder, což by na dlouhou dobu vyřadilo z provozu jedinou ruskou rafinerii s přímým přístupem k Černému moři.

Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské invazi. Její představitelé i armáda opakují, že se svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin. Od začátku války zaútočily ukrajinské síly na rafinerii v Tuapse nejméně devětkrát.

20. dubna 2026

Válka na Ukrajině

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Protesty studentů ONLINE: Na podporu médií odešli z výuky. Nedáme je, vzkazují

Protest vysokoškoláků a středoškoláků proti jmenování Filipa Turka (Motoristé...

Studenti ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médiích veřejné služby. V Praze pak protest odstartuje ve 12:20 na náměstí...

22. dubna 2026

Stávkovou pohotovost vyhlásila i televize. ČT nedáme, skandovali pracovníci

Přímý přenos
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Odboráři České televize vyzývají k obraně veřejné služby, nezávislost veřejnoprávních médií chtějí bránit všemi zákonnými prostředky. Návrh na změnu financování veřejnoprávních médií, který předložil...

22. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:59

Uznání úspěchů. Akademie FSB opět nese jméno zakladatele sovětské tajné policie

Ruský prezident Vladimir Putin a šéf FSB Vladimir Bortnikov (24. února 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin vrátil Akademii Federální bezpečnostní služby (FSB) pojmenování po zakladateli sovětské tajné policie Felixovi Dzeržinském, informoval server Meduza. Odvolal se na...

22. dubna 2026  11:50

Berbr opět stojí před soudem: Cítím se nevinen, obžalobu považuju za bizarní

Aktualizujeme
Roman Berbr během hlavního líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů.

Roman Berbr, někdejší místopředseda fotbalové asociace, po necelých dvou letech opět stojí před soudem. „Vážený pane předsedo, cítím se nevinen, obžalobu považuj za bizarní a vyjádření zástupce...

22. dubna 2026  11:41

Ropný déšť nad Tuapse. Údery na ruskou rafinerii způsobily ekologické škody

Následky útoku na ruský ropný terminál Tuapse. (21. dubna 2026)

Dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse na ruském pobřeží Černého moře způsobila rozsáhlé ekologické škody. Místní úřady i obyvatelé informují o úniku...

22. dubna 2026  11:40

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond. Opírá se o analýzy

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského...

22. dubna 2026  11:37

Je to opravdu „bad“. Životopisný film o Michaelu Jacksonovi kritici rozcupovali

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Životopisný film Michael o Králi popu Michaelu Jacksonovi patří mezi nejočekávanější tituly letošního roku. Soudě ale dle prvních recenzí v zahraničním tisku je snímek režiséra Antoina Fuquy a...

22. dubna 2026  11:37

Studenti překvapili prezidenta obrazem. Čekal ho i muž, s nímž skočil padákem

Prezident Petr Pavel dostal od studentů Gymnázia a grafické školy v Přelouči...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Na Gymnáziu a grafické škole v Přelouči ho studenti...

22. dubna 2026,  aktualizováno  11:30

Americké vojenské základny jsou přítěží, zbavme se jich, zní z Emirátů

Premium
Letecká základna az-Zafra v Spojených arabských emirátech (SAE). (20. prosince...

Spojené arabské emiráty (SAE) by se měly zbavit amerických vojenských základen, protože jsou pro zemi spíše bezpečnostní přítěží než přínosem, myslí si uznávaný emirátský politolog Abdulchálik...

22. dubna 2026  11:28

Dost bylo pomníčků u vytížené křižovatky. ŘSD se rozhodlo zakročit

Na místě, kde osmadvacetiletý motorkář vjel do skupiny lidí, kteří vystoupili z...

U Chlumce nedaleko Ústí nad Labem začnou ve čtvrtek stavební práce spojené s budováním okružní křižovatky na silnici I/30, kde se v minulosti stalo několik tragických dopravních nehod. Řidiči se při...

22. dubna 2026  11:23

Když zákon schválíme, ceny pohonných hmot se nezmění, argumentuje senátor

Přímý přenos
Senátoři z klubu ODS a TOP 09, šéf Senátu Miloš Vystrčil a předseda senátního...

Návrh zákona který má vládě umožnit regulovat jejími nařízeními ceny nafty a benzinu, projednává Senát. „Když zákon schválíme a zítra ho podepíše prezident, o kolik se změní ceny pohonných hmot? Na...

22. dubna 2026  5:52,  aktualizováno  11:22

Krize v Hormuzu láká podvodníky. Rejdařům chodí falešné výzvy k platbě v kryptu

Loď v Hormuzském průlivu.

Několik týdnů trvající krize v Hormuzském průlivu začíná přitahovat i podvodníky. Řada rejdařů v posledních dnech obdržela falešné zprávy slibující bezpečný průjezd výměnou za platbu v kryptoměnách....

22. dubna 2026  11:16

