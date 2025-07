„Normální lidi to nemůže nešokovat. Nás to samozřejmě šokovalo také,“ odvětil mluvčí Kremlu na dotaz, zda je Kreml smrtí Starovojta šokován. Podle agentury TASS se k tomuto tématu nechtěl vyjadřovat, označil ho za „tragickou informaci“.

Třiapadesátiletý Starovojt byl nalezen mrtvý ve svém autě v Odincovu u Moskvy, uvedl v pondělí ruský Vyšetřovací výbor (ruská obdoba federální kriminální ústředny), který jako o hlavní variantě úmrtí hovoří o sebevraždě. O několik hodin dříve ruská média informovala, že Putin Starovojta odvolal z postu ministra, na kterém byl něco přes rok.

Důvod jeho konce ve funkci Kreml neuvedl. Na sociálních sítích se objevily spekulace, že ministrovi, který byl dříve gubernátorem Kurské oblasti, hrozilo trestní stíhání.

Podle agentury Reuters ruské úřady vyšetřují, zda bylo v tomto západoruském regionu řádně vynaloženo 19,4 miliardy rublů (asi pět miliard korun) vyčleněných v roce 2022 na posílení hranice Ruska s Ukrajinou, anebo zda byla část těchto peněz zpronevěřena.

Kdy přesně Starovojt zemřel, není jasné, podotkla agentura AP a upozornila na tvrzení některých ruských médií, že činitel si mohl vzít život už před zveřejněním Putinova dekretu o jeho odvolání.

Starovojt před svým jmenováním do čela resortu dopravy v květnu 2024 působil téměř pět let jako gubernátor Kurské oblasti. Několik měsíců po jeho nástupu na ministerstvo, překvapivě pronikla do Kurské oblasti ukrajinská armáda a zahájila největší vpád cizích vojsk na území Ruska od druhé světové války, který trval měsíce. Tehdy se podle The Moscow Times obrátila pozornost i k působení Starovojta v čele regionu.

Starovojtova nástupce v čele Kurské oblasti a zároveň jeho někdejšího zástupce Alexeje Smirnova v loni v prosinci odvolali a v dubnu ho zatkla policie v souvislosti s podezřením ze zpronevěry peněz určených na obranné účely. Některá ruská média v pondělí uvedla, že Smirnov vyšetřovatelům řekl, že Starovojt byl do podvodu zapojen.