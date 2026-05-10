„Budoucnost je již na frontě,“ napsal triumfálně Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc. Informoval, že Ukrajinci jako první v historii dobyli nepřátelské pozice pomocí bezpilotních platforem, robotických pozemních systémů a dronů.
Rusové zatím podobné vítězství neoznámili. Neznamená to nicméně, že nepoužívají roboty. Naopak, i Ukrajinci je začínají zaznamenávat jako stále patrnější součást ruského bojového arzenálu. Naznačuje to rozhodnutí ukrajinského generálního štábu začít mezi ruskými ztrátami uvádět právě i robotické systémy. K 3. květnu podle něj Ukrajinci zničili od začátku války 1 306 pozemních robotů.
Na rozdíl od Ukrajinců mají Rusové jeden klíčový problém – zablokování terminálů Starlink znamená, že se už nemohou spoléhat na tuto formu komunikace a musí se vrátit k rizikovějšímu rádiu.