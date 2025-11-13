Pád robota pobouřil. Kdy začne zatýkání a popravy? ptá se Putinův propagandista

Ruský propagandista a hlásná trouba Kremlu Vladimir Solovjov obviňuje generálního ředitele společnosti Aidol Vladimira Vituchina z nekvalitního návrhu humanoidního robota, který během prezentace spadl na pódiu. Během svého kritického projevu si neodpustil otázky ohledně zatýkání a popravování.

Pořádnou ostudu si uřízli vývojáři ruské společnosti Idol. Při oficiálním moskevském představení nového humanoidního robota se jim jejich výtvor po pár těžkopádných krocích svalil na zem. Zoufalou situaci se pokusili zaměstnanci firmy vyřešit mimo jiné tak, že místo činu okamžitě zakryli plachtou.

Solovjov robota označil za výsměch a neodpustil si drsná slova směrem ke generálnímu řediteli společnosti, která ho vyrobila.

„Vladimire, proč nám ukazuješ takovou ostudu? Vypadá to jako dětská hračka. Co je tvým cílem? Zdiskreditovat celý ruský sektor IT a robotiky?“ plísnil Solovjov.

Ponižující video padlého robota vyvolalo otázku, zda Rusové dovedou držet krok se světovou konkurencí. Solovjov po tomto nešťastném incidentu navrhl nekompromisní řešení.

„Pokud je veškerý náš vědecký a technologický pokrok skutečně na stejné úrovni jako západní, mám pouze jednu otázku. Kdy dojde v naší zemi k zatýkání a popravám?“

Vituchin, jež si za svým robotem stojí, uvedl, že k pádu mohlo dojít kvůli nedostatečnému osvětlení v místnosti. Stereokamery robota jsou podle něj citlivé na světlo.

Ruský trapas. Nový robot se zřítil na pódiu, spěšně ho zakrývali plachtou

Podle vývojářů dovede nový robot díky devatenácti servomotorům vyjádřit více než tucet základních emocí a stovky mikrovýrazů. „Robot se může usmívat, přemýšlet a být překvapený – stejně jako člověk,“ tvrdí generální ředitel. Jeho společnost hodlá roboty dodávat do továren, ale i jako obsluhu v bankách či na letištích.

Ruský televizní moderátor Vladimir Solovjov v Petrohradě (6. června 2024)
Představení prvního ruského humanoidního robota s umělou inteligencí jménem Aidol skončilo fiaskem. Aidol se zřítil na pódiu. (11. listopadu 2025)
Představení prvního ruského humanoidního robota s umělou inteligencí jménem Aidol skončilo fiaskem. Aidol se zřítil na pódiu. (11. listopadu 2025)
Představení prvního ruského humanoidního robota s umělou inteligencí jménem Aidol skončilo fiaskem. Aidol se zřítil na pódiu. (11. listopadu 2025)
