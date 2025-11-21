A teď se nás budou všichni bát ještě víc. Rusové luští Trumpův mírový plán

Co si v Kremlu myslí o novém mírovém plánu? Jeho zástupci mlčí. | foto: Ramil SitdikovReuters

Adam Hájek
  13:50
Trumpův nový mírový plán se v západních médiích vykládá jako ukrajinská kapitulace, jenže ani v Rusku z něj nejsou na větvi. Jistě, spolknou celý Donbas, udrží si koridor na Krym, ale původní cíle invaze zůstávají v nedohlednu. Celkové hodnocení nicméně zůstává pozitivní. „Speciální vojenská operace skončí a my se budeme moci věnovat ekonomickým problémům, kterých máme nad hlavu,“ píše analytik Jurij Barančik.

Na reakci Kremlu se zatím čeká. Dmitrij Peskov i tisková mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová se zatím nechali jen slyšet, že oficiální cestou zatím žádný dokument nedorazil a že Moskva je mírovým jednáním zcela otevřena.

Není ovšem pochyb, že jeho 28 bodů zveřejněných v amerických médiích už Vladimir Putin bedlivě studuje. Co si o něm asi tak myslí? Nevíme. Ale můžeme se opřít o zástupy ruských politologů, telegramových expertů a kremlologů a z jejich postřehů se pokusit vydedukovat, co ruskému vůdci běží hlavou...

Ano, můžeme říci, že jsme zvítězili. Ale je to vítězství na body.

Jurij Barančikruský politolog

