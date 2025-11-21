Na reakci Kremlu se zatím čeká. Dmitrij Peskov i tisková mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová se zatím nechali jen slyšet, že oficiální cestou zatím žádný dokument nedorazil a že Moskva je mírovým jednáním zcela otevřena.
Není ovšem pochyb, že jeho 28 bodů zveřejněných v amerických médiích už Vladimir Putin bedlivě studuje. Co si o něm asi tak myslí? Nevíme. Ale můžeme se opřít o zástupy ruských politologů, telegramových expertů a kremlologů a z jejich postřehů se pokusit vydedukovat, co ruskému vůdci běží hlavou...
Ano, můžeme říci, že jsme zvítězili. Ale je to vítězství na body.