Šok pro Moskvu. Biden povolil Ukrajině raketové útoky v hloubi ruského území

Vyslyšel nicméně tak dlouhé volání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který argumentoval tím, že se jeho země nemůže invazi úspěšně bránit, když není s to tvrdě zasahovat v ruském zázemí.

Ukrajina plánuje provést první útoky na velké vzdálenosti už v nadcházejících dnech, uvedly nejmenované zdroje citované agenturou Reuters a listem The New York Times, aniž by sdělily podrobnosti kvůli obavám o bezpečnost operací. Agentura Bloomberg nicméně upozorňuje, že USA ani tak nesplnily všechna ukrajinská přání k využívání příslušných raket.

Změna amerického postoje následuje po ruském nasazení severokorejských pozemních jednotek na pomoc ruské armádě, což vyvolalo znepokojení ve Washingtonu i v Kyjevě.

První hloubkové údery provedou podle zdrojů pravděpodobně rakety ATACMS, které mají dolet až 300 kilometrů. Podle webu The New York Times Ukrajinci tyto zbraně nasadí nejspíš právě proti ruským a severokorejským vojákům v ruské Kurské oblasti, aby tím ulevili svým pozemním silám, které tam překvapivě před pár měsíci pronikly.

Není jasné, zda Trump Bidenovo rozhodnutí po svém nástupu do funkce zase změní. Trump dlouhodobě kritizuje rozsah americké finanční a vojenské pomoci Ukrajině a slíbil, že válku rychle ukončí, aniž by však vysvětlil jak.

Na to, aby se umožnilo Ukrajině ostřelovat vzdálenější cíle v Rusku, naléhala i řada republikánských kongresmanů. Biden už jednou původní omezení zmírňoval, a to když pomáhal Ukrajincům ubránit před ruským útokem jejich druhé největší město Charkov. Uplatnily se přitom salvové raketomety HIMARS, které mají dostřel asi 80 kilometrů. Rakety ATACMS naopak k tomu použít nedovolil.

Rusko dlouhodobě varuje, že by to považovalo za výraznou eskalaci konfliktu. Bílý dům dnešní informaci oficiálně nekomentoval. Spekuluje se mimo jiné o tom, že se tím má zlepšit ukrajinská vyjednávací pozice v případě vynucených mírových rozhovorů v době, kdy se vlády v USA ujme Trumpova administrativa.

Ukrajina se v neděli stala terčem dalšího rozsáhlého ruského vzdušného útoku. Hlásila výbuchy na řadě míst země. Útok mířil především na energetickou infrastrukturu. Rozsah škod je těžké odhadnout, protože úřady prozrazují jen málo informaci o výsledku útoků a stavu energetické sítě.

Energetici už během neděle přistoupili k nouzovým odstávkám v dodávkách energií v některých regionech. Ruský útok připravil podle úřadů o život asi deset lidí a dvě desítky utrpěly zranění.

Příchod zimního období vzbuzují obavy z dalších dlouhých výpadků v dodávkách energií, jako už země zažila kvůli ruským útokům v minulosti. Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022, kdy Moskva zahájila invazi na území svého souseda.