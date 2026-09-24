Svědci pro agenturu Reuters uvedli, že po 1:00 místního času zaznělo několik výbuchů. Neoficiální kanály na sociální síti Telegram ukázaly záběry toho, co popsaly jako oheň osvětlující obzor.
„Výbuchy v Kyjevě, hlavní město je pod palbou balistických raket. Zůstaňte v krytech!“ napsal Kličko na sociální síti Telegram. Do třech městských obvodů, kde na zem padaly trosky budov, byly vyslány záchranné složky. Dodal, že byla zničena i část obytného domu.
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Všichni tři zranění jsou zdravotníci. Jedna z obětí se nacházela na parkovišti porodnice, jejíž část fasády byla poškozena, stejně jako nedaleká klinika.
„Každý takový útok se odehrává proto, že tlak na agresora není dostatečný a Rusko věří, že se může i nadále spoléhat na balistický teror. Právě teď mají Spojené státy příležitost reagovat rázně. Potřebujeme protiraketové systémy k ochraně životů. Musíme uvalit sankce na Rusko a na ty, kteří mu pomáhají vydělávat peníze,“ napsal na Telegramu Zelenskyj, který se účastní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Ruské síly pokračovaly v útocích na metropoli i po většinu středy, kdy podle Klička zemřeli dva lidé a 45 dalších bylo zraněno. Ukrajina čelí ruské vojenské agresi od února 2022.