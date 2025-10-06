Iskandery vyzrály na ukrajinské Patrioty. Navádí ruské údery čínské satelity?

„Samozřejmě, že je složitější pracovat s raketami, které letí po kvazibalistické dráze, takže při přiblížení oscilují. Patrioty pak mají těžší práci, protože při sestřelování balistiky fungují v automatickém režimu a je pro ně těžší dopočítat bod, v kterém má jejich protiraketa nepřátelskou raketu zasáhnout,“ prohlásil v neděli večer Jurij Ihnat.
Mluvčí ukrajinských vzdušných sil tak na půdě vládou dirigovaných televizních novin potvrdil to, o čem si bezpečnostní analytici špitají už delší dobu. Rusům se podařilo upravit balistické rakety tak, že je špičkové americké systémy protivzdušné obrany nedokážou sestřelovat tak efektivně jako dříve.
Existují důkazy o úzké spolupráci mezi Ruskem a Čínou při provádění satelitního průzkumu ukrajinského území za účelem identifikace a následného zkoumání strategických objektů pro útoky.