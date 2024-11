Máme i superzbraně, Orešnik byl klidné poselství, řekla šéfka ruského senátu

„Máme k dispozici nástroj, a to superzbraně, které nám dávají hmatatelnou a nevyhnutelnou odpověď,“ řekla podle ruské agentury TASS Matvijenková na plenárním zasedání. „Nejsme to my, kdo eskaluje situaci, ale bohužel musíme reagovat“.

Předsedkyně Rady federace ocenila projev ruského prezidenta Vladimira Putina o úderu raketou Orešnik, kterou minulý čtvrtek Rusko zaútočilo na ukrajinské město Dnipro, jako nejmocnější akt moderní geopolitiky. Šéf Kremlu se chlubil, že raketu podobného typu žádná jiná země nemá a nelze ji sestřelit. Zároveň varoval spojence Ukrajiny, že je může použít i proti nim.

„Všichni si samozřejmě uvědomují, že jde o silné poselství,“ komentovala Putinova slova Matvijenková. Podle ní všichni příjemci dešifrovali signál vyslaný ruským vůdcem ohledně zbraní.

Podle předsedkyně horní komory ruského parlamentu se západní média snaží interpretovat výroky šéfa Kremlu jako ultimátum a hrozbu, to však není pravda. „Je to klidné, podložené a vyvážené poselství od vůdce globální mocnosti, které bylo podpořeno činy,“ řekla s tím, že Rusko má právo reagovat na západní eskalaci.

Rusko označuje útok Orešnikem jako odpověď na rozhodnutí Washingtonu a Londýna povolit Kyjevu útočit balistickými raketami ATACMS a Storm Shadow na cíle v hloubi ruského území. „Upozorňujeme, že to je nepřijatelné,“ uvedla Matvijenková.

Dva nejmenovaní ukrajinští vládní činitelé řekli agentuře Reuters, že Orešnik nenesl žádné výbušniny a způsobil jen omezené škody. Podle pozorovatelů Rusko má jen omezené množství podobných experimentálních raket a podobné jejich použití je nákladné a neefektivní. Podle nich měl úder symbolický účel s cílem odradit Ukrajince od dalšího použití západních zbraní.

Ukrajina nicméně stále pokračuje v útocích na ruské cíle americkými raketami ATACMS. Údery na vojenské letiště v Kursku přiznalo i ruské ministerstvo obrany. Ruští vojenští blogeři si postěžovali, že Orešnik selhal a Ukrajince od úderů neodvrátil.