Na konferenci, kterou Putin pořádá v různých formátech od roku 2001 téměř každý rok, odpoví na desítky otázek týkajících se Ukrajiny, jaderných zbraní či růstu cen, píše Reuters.
Účastníci museli podstoupit test na covid – což je i několik let po skončení pandemie při setkání se 73letým Putinem stále běžnou praxí.
Tisková konference se koná v době, kdy je otázkou, zda Putin bude souhlasit s ukončením války na Ukrajině, do jaké míry budou evropské mocnosti odsunuty na vedlejší kolej a zda bude mírová dohoda zprostředkovaná Spojenými státy úspěšná.
Ve čtvrtek se zástupci členských zemí EU na summitu v Bruselu po dlouhém vyjednávání dohodli na společné půjčce na finančních trzích, která zajistí financování Ukrajiny na následující dva roky.