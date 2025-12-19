Každoroční maraton je tady. Putin promlouvá na tradiční tiskové konferenci

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek od 10 hodin SEČ opět po roce pořádá svou pravidelnou výroční tiskovou konferenci. Bude odpovídat na otázky novinářů i veřejnosti.

Na konferenci, kterou Putin pořádá v různých formátech od roku 2001 téměř každý rok, odpoví na desítky otázek týkajících se Ukrajiny, jaderných zbraní či růstu cen, píše Reuters.

Účastníci museli podstoupit test na covid – což je i několik let po skončení pandemie při setkání se 73letým Putinem stále běžnou praxí.

Tisková konference se koná v době, kdy je otázkou, zda Putin bude souhlasit s ukončením války na Ukrajině, do jaké míry budou evropské mocnosti odsunuty na vedlejší kolej a zda bude mírová dohoda zprostředkovaná Spojenými státy úspěšná.

Kursk opravíme, na frontě postupujeme. V Sýrii nás neporazili, bilancoval Putin

Ve čtvrtek se zástupci členských zemí EU na summitu v Bruselu po dlouhém vyjednávání dohodli na společné půjčce na finančních trzích, která zajistí financování Ukrajiny na následující dva roky.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek od 10 hodin SEČ opět po roce pořádá svou pravidelnou výroční tiskovou konferenci. Bude odpovídat na otázky novinářů i veřejnosti.

