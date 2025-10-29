Jestli Putin zaútočí, NATO vymaže Moskvu z mapy, řekl belgický ministr. Kreml se ozval

  16:06
Pokud se ruský prezident Vladimir Putin rozhodne použít jakékoli zbraně proti Bruselu, NATO vymaže Moskvu z mapy, prohlásil belgický ministr obrany Theo Francken. Varoval nicméně, že nelze Rusko podceňovat a je potřeba na něj vyvinout tlak. Ruské velvyslanectví v Belgii jeho slova odsoudilo.
Belgický ministr obrany Theo Francken (13. října 2025)

Belgický ministr obrany Theo Francken (13. října 2025) | foto: ČTK

Belgický ministr obrany Theo Francken se spolu s ministryní pro střední třídu,...
Belgický ministr obrany Theo Francken se spolu s belgickým králem Filipem...
Belgický ministr obrany Theo Francken se spolu s belgickým králem Filipem...
Belgický ministr obrany Theo Francken stříhá pásku pro novou budovu pro...
Podle ministra Západ umožnil prodloužení války tím, že se zdráhal dodat Ukrajině zbraně schopné zasáhnout Rusko, protože se obával jeho reakce. Moskva nyní hrozí drtivou odpovědí, pokud Ukrajina dostane americké tomahawky. Představitel Nové vlámské aliance (N-VA) Francken ale tvrdí, že takový krok by byl pro Moskvu sebevraždou.

„Musíte na ně zaútočit, jak to konečně děláme. To byla také červená čára pro Putina, ale co udělal? Nic. Ví, že pokud použije jaderné zbraně, ty (naše) Moskvu vymažou z mapy,“ řekl v rozhovoru pro portál De Morgen.

Reakce bude vážná, ne-li drtivá. Ať si to rozmyslí, reagoval Putin na tomahawky

Ministra neděsí ani možnost, že Putin pošle na Brusel nejadernou raketu. „Zasáhl by srdce NATO a my bychom Moskvu srovnali se zemí.“

„Lidé, kteří tvrdí, že se Ruska nemusíme bát, se hrubě mýlí,“ varuje zároveň Francken. Má podle něj silnou armádu a obrovskou bojovou mentalitu. Znepokojuje jej, že vyrábí čtyřikrát více munice než NATO.

Ministr volá po větším zbrojení, aby se snížila šance, že Putin dobude Ukrajinu. „Ale nebudeme schopni Rusy vojensky srazit na kolena, pokud nepošleme statisíce evropských vojáků,“ myslí si Francken. Podle něj se proto Evropa musí soustředit na ekonomické zlomení Ruska.

Začíná se Rusko hroutit? Putin panikaří a viní odpůrce z přípravy puče, píší v Británii

Francken se domnívá, že Rusko nebude chtít přímo napadnout pobaltské státy, protože jsou v NATO. Podle něj lze očekávat spíš nějaký druh zapojení „zelených mužíčků“, tedy neoznačených ruských vojáků, k anexi části Estonska, Lotyšska či Litvy podobně, jako to Rusko učinilo na Donbasu se separatistickými republikami.

Ruské velvyslanectví v Belgii Franckenova slova odsoudilo jako „provokativní“ a „nezodpovědná“. Podotýká, že ministr „v záchvatu upřímnosti“ naznačil, že s Ruskem nebojuje Ukrajina, ale spíše Západ. Rusko od počátku invaze vykresluje konflikt právě jako boj se Západem, jemuž Ukrajina slouží jako loutka; západní státy to odmítají.

Šestá evropská země zařazuje F-35 do výzbroje. Belgie slaví přílet prvních strojů

Velvyslanectví dodává, že ministrovy výroky jsou ztělesním militarizace Evropy. „Belgické veřejné mínění a evropské veřejné mínění obecně musí pochopit, že právě tento druh politiky, která někdy překračuje všechny hranice zdravého rozumu, a nikoli Rusko, představuje hrozbu pro budoucnost kontinentu a je schopen jej uvrhnout do další války.“

29. října 2025

Systém eDoklady má výpadek, agentura pracuje na opravě

Národní identitní autorita, která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je nedostupná. Digitální agentura na nápravě pracuje.

29. října 2025  13:37,  aktualizováno  15:12

