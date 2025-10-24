Západ se spikl s pomocí umělé inteligence, má Zacharovová jasno o selhání summitu

Americký prezident Donald Trump 16. října oznámil, že plánuje v Budapešti uspořádat schůzku se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ve snaze ukončit válku na Ukrajině. Tento týden ale summit, jehož termín nebyl stanoven, Trump zrušil. USA nicméně podle amerického ministerstva zahraničí o jednání s Ruskem dál stojí.
Zacharovová, která v pátek vystoupila na fóru mladých diplomatů, nezdar příprav setkání v Budapešti spojila s akcemi Západu. „Země se na schůzce dohodly a připravovaly se na ni. Byla ale spuštěna taková informační kampaň, že to mezi lidmi po celém světě vyvolalo dojem, že vše směřuje ke zrušení. Ještě před rozhodnutím se měli lidé vnitřně rozhodnout, že takovéto rozhovory jsou nepotřebné, že se neuskuteční, že se něco přihodí, to vše se pak rozšířilo po celé planetě,“ řekla mluvčí ruské diplomacie. Podle ní Západ do této akce nasadil nejen tradiční média, ale také korespondenty a umělou inteligenci.
Trump zrušil summit s Putinem. Jeho konání mu teď nepřišlo správné
Trump sice schůzku v Budapešti zrušil, zároveň ale nevyloučil podobné setkání v budoucnosti. Šéf Bílého domu tento týden vyjádřil nespokojenost s rozhovory, které s Putinem vede. „Pokaždé, když mluvím s Vladimirem, mám dobré rozhovory, pak ale nikam nevedou. Prostě nikam nevedou,“ řekl ve středu Trump.
USA rovněž tento týden uvalily sankce na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Server The Moscow Times k tomu napsal, že Kreml spěšně poslal do Washingtonu svého hlavního vyjednávače Kirilla Dmitrijeva, aby zachránil vztahy s Trumpem. Podle portálu Axios se má Dmitrijev v sobotu v Miami setkat s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem.