Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Putinova účast v Miami je sice možná, zároveň však nevyloučil, že Rusko na summitu nakonec zastoupí někdo jiný. Nicméně dodal, že Rusko v Miami bude přítomné. Už ve středu náměstek ruského ministra zahraničních věcí Alexandr Pankin sdělil, že jeho země byla na Floridu pozvána „na nejvyšší úrovni“. Kreml to však až do pátku nekomentoval.
USA pozvou na summit G20 na Floridě Rusko. Řeší se i Putin, tvrdí zdroj z Bílého domu
Putin, na nějž vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu v roce 2023 zatykač v souvislosti s únosy ukrajinských dětí z okupovaných ukrajinských území do Ruska, se předchozího summitu G20 loni v listopadu v Johannesburgu nezúčastnil.
Na setkání jej tehdy zastoupil jeho ekonomický poradce Maxim Oreškin. Naposledy byl ruský vládce na summitu G20 v roce 2019, na dalších chyběl nejprve kvůli pandemii covidu-19, později kvůli ruské invazi na Ukrajinu.
Do skupiny předních průmyslových a rozvíjejících se zemí (G20) patří devatenáct států, Evropská unie a Africká unie. Členové G20 dohromady představují 85 procent světové ekonomiky.