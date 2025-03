Putin se ukázal u Kursku poprvé od vpádu Ukrajiny. Zajatci jsou teroristé, tvrdí

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Putin navštívil jedno z velitelských stanovišť v Kurské oblasti. Na návštěvě ruský prezident řekl, že ruští vojáci by měli porazit nepřátele v oblasti a zcela ji osvobodit, co nejrychleji to bude možné.

Putin též prohlásil, že se zajatými ukrajinskými vojáky budou Rusové zacházet jako s teroristy. „Lidé, kteří se nacházejí na území Kurské oblasti, páchají zločiny proti civilnímu obyvatelstvu, vystupují proti našim ozbrojeným silám, orgánům činným v trestním řízení a speciálním službám, jsou podle zákonů Ruské federace teroristy,“ citovala TASS ruského prezidenta, který do Kurské oblasti přijel ve vojenské uniformě.

„Ke všem lidem se chováme lidsky a musíme se k nim v budoucnu chovat lidsky. Ke všem, kteří se nám dostali do rukou,“ prohlásil Putin. Dodal, že na „zahraniční žoldáky“, kteří podle něj bojují na straně Ukrajinců, se nevztahují pravidla Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci.

Ruský prezident poděkoval svým vojákům. „Velmi doufám, že všechny bojové úkoly, kterým čelí naše jednotky, budou jistě splněny a území Kurské oblasti bude v blízké budoucnosti zcela osvobozeno od nepřítele,“ prohlásil šéf Kremlu.

Gerasimov Putinovi řekl, že plány Kyjeva v Kurské oblasti selhaly. Podle něj Kyjev hodlal využít okupace oblasti ve vyjednáváních, stejně jako přinutit ruské síly útočící v Doněcké oblasti se přeskupit a stáhnout.

Náčelník ruského generálního štábu tvrdí, že ruská armáda zajala na 430 ukrajinských vojáků a zbytek Ukrajinců je obklíčen, Rusové je systematicky ničí. Podle něj ruské jednotky překročily hranici a vstoupily do ukrajinské Sumské oblasti, kde útočí na nepřátelské rezervy a rozšiřují bezpečnostní zónu.

Podle Gerasimova k rozvoji ruské ofenzivy výraznou měrou přispěla operace s plynovodem, o které dříve informovali ruští vojenští blogeři. Podle něj příslušníci ruských a čečenských speciálních jednotek o počtu 600 lidí strávili v plynovodu i několik dní. Ušli patnáct kilometrů, Ukrajince překvapili, dodal hlavní velitel ruských sil.

Boje pokračují, uvádí velitel ukrajinských sil

Syrskyj sdělil, že v Kurské oblasti, na předměstí města Sudža a v jeho okolí pokračují aktivní boje. Rusové se podle něj snaží za použití výsadkových a speciálních jednotek prolomit ukrajinskou obranu a vytlačit vojáky z oblasti. Snaží se také o přenesení bojových operací na ukrajinské území, a to v Sumské a Charkovské oblasti.

„Mou prioritou zůstává zachránit životy ukrajinských vojáků. Za tímto účelem jednotky (ukrajinských) obranných sil v případě potřeby manévrují na výhodnější pozice,“ napsal Syrskyj na Facebooku. „Vydal jsem k tomu všechny potřebné rozkazy.“

Ukrajinská vojska pronikla do ruské příhraniční Kurské oblasti v srpnu loňského roku. O stažení Ukrajinců z města Sudža v Kurské oblasti ve středu informovala ukrajinská média. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ruská vojska zesílila útoky a Kyjev se snaží šetřit životy svých lidí.